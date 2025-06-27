韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

立法院長韓國瑜27日下午接見總統府潘孟安秘書長偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等一行，陪同的另有總統府秘書長何志偉副、立院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，立院秘書長周萬來、副秘書長張裕榮等人。

韓國瑜致詞時說，首先歡迎潘孟安偕同大法官被提名人一行蒞院拜會，並歡迎柯建銘、吳思瑤與會。他表示，大法官同意權審查為各界殷切期盼，而在座大法官被提名人都是法界賢達，因此，他也希望能順利通過。

韓國瑜表示，民主政治就是政黨政治，目前立法院有三個黨團，因此，黨團的立場相當關鍵，被提名人都具有法學界最高的身份，正所謂見面三分情，希望被提名人能夠多與黨團溝通。立法院、司法院各司其職，期盼所有的大法官名額都能夠補齊，若有立法院可以協助的地方，他也相當樂意促成，並真誠希望並祝福被提名人都能順利過關。

潘孟安表示，特別感謝韓國瑜安排時間接見，也感謝立法院在人事同意權送進來後，就立刻安排於6月13日交付審查。總統及立法院都是憲政的守護者，大法官也是憲政的擁護者，組成憲法法庭是為了處理人民的釋憲、陳情，也是許多憲政爭議的解釋機關，因此要拜託院長能夠促成被提名人都能夠通過審查，隨後潘孟安逐一介紹司法院正、副院長與大法官被提名人一行。