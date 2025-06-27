快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
立法院長韓國瑜接見總統府秘書長潘孟安一行訪賓。圖／立法院長辦公室提供
立法院長韓國瑜接見總統府秘書長潘孟安一行訪賓。圖／立法院長辦公室提供

立法院韓國瑜27日下午接見總統府潘孟安秘書長偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮等一行，陪同的另有總統府秘書長何志偉副、立院民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤，立院秘書長周萬來、副秘書長張裕榮等人。

韓國瑜致詞時說，首先歡迎潘孟安偕同大法官被提名人一行蒞院拜會，並歡迎柯建銘、吳思瑤與會。他表示，大法官同意權審查為各界殷切期盼，而在座大法官被提名人都是法界賢達，因此，他也希望能順利通過。

韓國瑜表示，民主政治就是政黨政治，目前立法院有三個黨團，因此，黨團的立場相當關鍵，被提名人都具有法學界最高的身份，正所謂見面三分情，希望被提名人能夠多與黨團溝通。立法院、司法院各司其職，期盼所有的大法官名額都能夠補齊，若有立法院可以協助的地方，他也相當樂意促成，並真誠希望並祝福被提名人都能順利過關。

潘孟安表示，特別感謝韓國瑜安排時間接見，也感謝立法院在人事同意權送進來後，就立刻安排於6月13日交付審查。總統及立法院都是憲政的守護者，大法官也是憲政的擁護者，組成憲法法庭是為了處理人民的釋憲、陳情，也是許多憲政爭議的解釋機關，因此要拜託院長能夠促成被提名人都能夠通過審查，隨後潘孟安逐一介紹司法院正、副院長與大法官被提名人一行。

韓國瑜 立法院 潘孟安 大法官

延伸閱讀

要拉下韓國瑜？傳綠營罷免後欲突襲修法 陳玉珍：反罷氣勢愈來愈強

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

府秘書長陪大法官被提名人拜會立院 盼立委投票同意

潘孟安圓賴總統「雜質說」沒指任何人 傅崐萁：國家不宜太多淬煉

相關新聞

推動法庭直播！藍白挾人數優勢 立院三讀通過《法院組織法》

民眾黨立法院黨團提《法院組織法》部分條文修正草案，推動「法庭直播」，27日於立法院會三讀通過。依照條文規定，在法律審（最...

立院三讀法庭直播規定 司法院深表遺憾：仍會堅守職責

立法院今天三讀修法明定法庭直播規定，司法院表示，深表遺憾，仍會堅守職責，維護人民訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可...

影／民眾黨力推「法庭直播」 《法院組織法》完成三讀

民眾黨立法院黨團提「法院組織法」部分條文修正草案，力推「法庭直播」。民眾黨立院團上午在立法院提出變更議程，將在協商冷凍期...

韓國瑜接見潘孟安 祝福大法官提名審查順利過關

立法院長韓國瑜27日下午接見總統府潘孟安秘書長偕同司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭...

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

立法院朝野黨團今天協商攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案，民眾黨團希望法庭直播，不過，司法院、民進黨團持反對意見，...

蕭美琴訪捷克遭陸方尾隨險釀車禍 民進黨強烈譴責、要求道歉

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨今天表示，捷克官方證實為中國策劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。