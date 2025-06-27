推動法庭直播！藍白挾人數優勢 立院三讀通過《法院組織法》

民眾黨立法院黨團提《法院組織法》部分條文修正草案，推動「法庭直播」，27日於立法院會三讀通過。依照條文規定，在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送。依照三讀條文，本次修法條文，自公布後3個月施行。

民眾黨團提案說明，有鑑於總統府司改國是會議於2017年做成決議，要求法律審之言詞辯論應全面直播，並研議事實審特定案件進行直播；為推動公開透明之司法，落實總統府司改國是會議之決議，因此擬具「法院組織法部分條文修正草案」。

提案內容指出，本次修法明定法律審應採「原則公開、例外不公開」、事實審則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送，並定明於法庭空間無法容納合理人數進行旁聽時，法院得以科技設備將開庭之聲音、影像傳送至適當空間之延伸法庭公開行之。

本次修法先在中午由立法院長韓國瑜主持黨團協商，會中列席的司法院、法務部代表、民進黨立法院黨團均反對修法，朝野在條文上無法達成共識，因此送院會處理。經過廣泛討論階段後，於下午5時進入表決，國民黨立委支持民眾黨團所提再修正動議，藍白挾人數優勢通過三讀修法。

三讀條文規範，訴訟之辯論及裁判之宣示，應公開法庭行之。但有妨害國家安全、公共秩序或善良風俗之虞時，法院得決定不予公開。前項應公開之程序，於法庭空間無法容納合理人數時，法院得以科技設備將開庭之聲音、影像傳送至適當空間之延伸法庭公開行之。

在法律審的部分，三讀條文規定，最高法院、大法庭於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示時所為的錄音、錄影，應以適當方式實施公開播送。但有妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞者，得裁定不予公開播送。

在事實審的部分，三讀條文指出，高等法院、地方法院所為的錄音、錄影，不予公開播送。但審理涉及重大公共利益或社會矚目的案件，得審酌與公共利益的關係、審判程序的公平性、程序參與人及他人權益的均衡維護等一切情狀後，就於公開行訴訟的言詞辯論及裁判的宣示所為的錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

三讀條文指出，考量公眾知的權利及審判公平性的權衡，如果是依法以不公開法庭行的案件、適用簡易或小額訴訟程序的民事案件、適用簡易或交通裁決事件訴訟程序的行政訴訟案件、最重本刑5年以下有期徒刑的刑事案件、「適用家事事件法、少年事件處理法、智慧財產案件審理法或商業事件審理法審理的案件」，不得公開播送。

三讀條文也指，如果進行公開播送時，參與訴訟程序者有正當理由確信公開播送其錄音、錄影，有危害其生命、身體、自由、隱私或財產，或是嚴重影響審判的公平性，得依聲請或依職權，將其錄音、錄影予以變聲、變像或其他無法直接識別該個人之方式為之。

三讀條文規範，法庭開庭時，應保持肅靜，不得有大聲交談、鼓掌、吸煙、飲食物品、自行攝影、錄音、錄影及其他妨害法庭秩序或不當行為。違反規定者，審判長得命其停止該行為、禁止其進入法庭或命其退出法庭，必要時得命看管至閉庭時，其已攝影、錄音或錄影者，審判長得命其消除該攝影、錄音或錄影的內容。

與藍白持相反意見，民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，法庭直播不等於司法透明，直播不等於真相，公審絕對不是正義，法庭不應該是公審的秀場，訴訟當事人更不是網紅。民進黨提出三個反對：反對一人綁架全立院、急就章式的法庭直播；反對全黨救一人，為個案量身定做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。

吳思瑤指出，2017司改國是會議是建議「研議」而不是「決議」，至今8年無法上路，正是因為共識不足，爭議過大。而民眾黨所提《法院組織法》逕付二讀，委員會沒討論，協商是過水，就強行輾壓表決。主責機關司法院、法務部、數發部、個人資料保護會籌備會都明確反對，超過30個法界團體，也反對訴諸民粹，欠缺配套，倉促修法。