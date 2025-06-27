討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

立法院朝野黨團今天協商攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案，民眾黨團希望法庭直播，不過，司法院、民進黨團持反對意見，歷經約60分鐘討論，無法達成共識，會議主席、立法院長韓國瑜裁示送院會處理。

台灣民眾黨立法院黨團提出法院組織法部分條文修正草案，並將其逕付二讀。

民眾黨團所提草案案由提及，鑑於總統府司改國是會議於民國106年做成決議，要求法律審的言詞辯論應全面直播，並研議事實審特定案件進行直播，民眾黨團為推動公開透明的司法、落實總統府司改國是會議決議，因此提案修法，明定法律審應採「原則公開、例外不公開」、事實審則採「原則不公開、例外公開」等方式公開播送等。

民眾黨團總召黃國昌26日在立法院司法及法制委員會主持協商討論此案，散會前在場立委無法取得共識。

立法院長韓國瑜今天主持黨團協商時，列席的司法院副秘書長王梅英表達反對修法的立場，也擔心如果修法通過，有侵害公眾審判、侵害基本權之虞，她並說，學者專家經過討論下，認為法庭直播的施行「弊端大於利益」，司法院才沒有貿然推動。

法務部次長黃世杰說，尊重與支持司法院提出的論點，因為這次修法可能有害於公平審判原則的實現等。

黃國昌提到，司法權公正行使這件事，本來就應該要接受社會公眾的監督，民眾黨團採取溫和、理性、慎重的第一步，希望讓陽光照進法院。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，本案攸關司法制度重大變革，居然沒有在委員會審查，而是採逕付二讀，沒有尊重委員會中心主義，本案也是政治事件處理的案子、是為了前民眾黨主席柯文哲，想用直播打亂法院審查程序等，引起內外抗爭、製造紛爭，民進黨團無法認同這次修法。

國民黨立法院黨團首席副書記長羅智強說，大家可以把這部法案當作提振司法公信力的契機，而公開播送有2種方式，一種是直播，另一種則是延遲直播，也希望大家不要把人民視為猛虎，好像看到法庭運作現況就會造成審判不公，他要為台灣人民抱屈。

朝野歷經約60分鐘討論，仍無法達成共識，韓國瑜裁示送院會處理，並依照先前朝野共識內容，將於今天下午5時表決保留條文。