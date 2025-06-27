快訊

蕭美琴險遭攻擊？捷克稱「陸方策畫破壞行動」 陸外交部強硬回應

網路誘騙女高中生尋短：日本殘酷兇手死刑執行

昔與金庸齊名！文化巨擘蔡瀾病逝享壽83歲 香港四大才子相繼殞落

府秘書長陪大法官被提名人拜會立院 盼立委投票同意

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）一一與被提名人握手致意。記者許正宏／攝影
立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前國民黨立院黨團總召傅崐萁（左二）一一與被提名人握手致意。記者許正宏／攝影

立法院7月25日將對大法官人事同意權案，行使同意權案記名投票表決。總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權能順利完成，會晤前立法院長韓國瑜、秘書長周萬來與總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人握手合影。

立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前立法院長韓國瑜（右七）、立法院秘書長周萬來（右一）與總統府秘書長潘孟安（左七）、副秘書長何志偉（左一）、司法院長被提名人蔡秋明（左六）、副院長被提名人蘇素娥（左五）、大法官被提名人蕭文生（右四）、鄭純惠（左四）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左三）、詹鎮榮（右二）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右六）、幹事長吳思瑤（右五）等人合影。記者許正宏／攝影
立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前立法院長韓國瑜（右七）、立法院秘書長周萬來（右一）與總統府秘書長潘孟安（左七）、副秘書長何志偉（左一）、司法院長被提名人蔡秋明（左六）、副院長被提名人蘇素娥（左五）、大法官被提名人蕭文生（右四）、鄭純惠（左四）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左三）、詹鎮榮（右二）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右六）、幹事長吳思瑤（右五）等人合影。記者許正宏／攝影
立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前國民黨立院黨團總召傅崐萁（左六）與總統府秘書長潘孟安（右六）、副秘書長何志偉（右一）、司法院長被提名人蔡秋明（右五）、副院長被提名人蘇素娥（右四）、大法官被提名人蕭文生（左三）、鄭純惠（左二）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左一）、詹鎮榮（右二）、國民黨立院黨團副書記長陳玉珍（左五）、謝龍介（左四）等人合影。記者許正宏／攝影
立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前國民黨立院黨團總召傅崐萁（左六）與總統府秘書長潘孟安（右六）、副秘書長何志偉（右一）、司法院長被提名人蔡秋明（右五）、副院長被提名人蘇素娥（右四）、大法官被提名人蕭文生（左三）、鄭純惠（左二）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左一）、詹鎮榮（右二）、國民黨立院黨團副書記長陳玉珍（左五）、謝龍介（左四）等人合影。記者許正宏／攝影

韓國瑜 立法院 潘孟安 大法官 國民黨 何志偉

延伸閱讀

潘孟安圓總統「雜質說」沒講誰 傅崐萁：國家不宜太多淬煉

潘孟安今陪大法官被提名人拜會韓國瑜 府：盼立院支持

影／國安簡報破局 吳思瑤批黃國昌已電不回

國安簡報皆遭藍白拒絕！強調「全程閉門」 總統府遺憾：持續溝通

相關新聞

討論約60分鐘無共識…立院朝野協商直播修法 韓國瑜裁示送院會處理

立法院朝野黨團今天協商攸關法庭直播的法院組織法部分條文修正草案，民眾黨團希望法庭直播，不過，司法院、民進黨團持反對意見，...

蕭美琴訪捷克遭陸方尾隨險釀車禍 民進黨強烈譴責、要求道歉

副總統蕭美琴去年3月以副總統當選人身分出訪捷克期間，遭中國外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨今天表示，捷克官方證實為中國策劃...

副總統接見大橋光夫 盼攜手合作推進共同關切議題

副總統蕭美琴今天接見日本台灣交流協會前會長大橋光夫表示，台日交流日益緊密，雙方互動涵蓋政府、民間、企業等多個層面，期許台...

批郭昱晴開啟大獵巫時代 王鴻薇：台灣要北韓化？

兩岸情勢緊張，大罷免又持續延燒，一般民眾或遊客街頭拍攝都可能被當作滲透收集情資。國民黨立委王鴻薇今日公開質疑，台灣要北韓...

王鴻薇：和平是不要戰爭 馬英九說出台灣人心聲

前總統馬英九率領「大九學堂」成員四度前往大陸訪問，昨出席中國大陸舉辦活動，脫稿演出「兩岸和平統一論」。國民黨立委王鴻薇今...

蕭美琴訪捷遭陸方尾隨險衝撞 陳冠廷：北京須正式道歉

副總統蕭美琴去年在上任前，曾在3月18日訪問捷克，遭中國大陸外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨立委陳冠廷表示，「這已公然踐踏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。