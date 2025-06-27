府秘書長陪大法官被提名人拜會立院 盼立委投票同意

立法院7月25日將對大法官人事同意權案，行使同意權案記名投票表決。總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權能順利完成，會晤前立法院長韓國瑜、秘書長周萬來與總統府秘書長潘孟安、副秘書長何志偉、司法院長被提名人蔡秋明、副院長被提名人蘇素娥、大法官被提名人蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮、民進黨立院黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤等人握手合影。

立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前立法院長韓國瑜（右七）、立法院秘書長周萬來（右一）與總統府秘書長潘孟安（左七）、副秘書長何志偉（左一）、司法院長被提名人蔡秋明（左六）、副院長被提名人蘇素娥（左五）、大法官被提名人蕭文生（右四）、鄭純惠（左四）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左三）、詹鎮榮（右二）、民進黨立院黨團總召柯建銘（右六）、幹事長吳思瑤（右五）等人合影。記者許正宏／攝影 立法院將對大法官人事同意權案投票，總統府秘書長今天陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長以及國民黨立院黨團，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，會晤前國民黨立院黨團總召傅崐萁（左六）與總統府秘書長潘孟安（右六）、副秘書長何志偉（右一）、司法院長被提名人蔡秋明（右五）、副院長被提名人蘇素娥（右四）、大法官被提名人蕭文生（左三）、鄭純惠（左二）、林麗瑩（右三）、陳慈陽（左一）、詹鎮榮（右二）、國民黨立院黨團副書記長陳玉珍（左五）、謝龍介（左四）等人合影。記者許正宏／攝影