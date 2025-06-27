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花蓮藍營質疑預算當政治戲碼 綠籲莫當傅隨組織

中央社／ 花蓮縣27日電

國民黨花蓮縣黨部今天批評民進黨操控「預算被刪、施政窒礙」的政治戲碼，預告7月1日舉行大型宣講說明真相。民進黨花蓮縣黨部呼籲不要再當「傅隨」組織，認真思考花蓮未來。

國民黨花蓮縣黨部上午舉行記者會，發言人吳建志表示，民進黨上演「窮政府大悲劇」，嫁禍國會、引起民團大罷免來掩蓋自身執政不力的事實，日前進行的立法院總預算覆議案質詢過後真相大白，預算根本沒被砍，反而還創下歷年新高。

吳建志表示，立法院國民黨團總召傅崐萁逐一質詢各部會首長，揭露預算全面提升，增加幅度從新台幣數億元至數百億元不等，質疑如此豐沛的預算，哪裡來的窒礙難行？呼籲民進黨花蓮縣黨部不要再幫中央「遮醜」，說實話才是責任。

民團提案罷免傅崐萁案將於7月26日投票，吳建志說，縣黨部與黨中央有緊密合作，平時著重挨家挨戶拜訪，傳遞真相，也規劃7月1日舉辦大型宣講活動，分別在花蓮市、玉里鎮各辦一場，到時會有神秘嘉賓出席。

對此，民進黨花蓮縣黨部回應，傅崐萁在立法院惡意刪除總預算，甚至出現刪除數比預算數還多的荒謬狀況，帶頭在國會作亂，傅崐萁應該好好思考過去23年有沒有為花蓮人著想。

民進黨花蓮縣黨部指出，罷免第二階段有3萬2777名花蓮公民勇敢站出來，希望花蓮能夠改變，呼籲國民黨花蓮縣黨公職回頭是岸，不要再當「傅隨」組織，認真思考花蓮的未來。

花蓮 民進黨 傅崐萁

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