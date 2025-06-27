批郭昱晴開啟大獵巫時代 王鴻薇：台灣要北韓化？

兩岸情勢緊張，大罷免又持續延燒，一般民眾或遊客街頭拍攝都可能被當作滲透收集情資。國民黨立委王鴻薇今日公開質疑，台灣要北韓化嗎？民進黨立委郭昱晴揭開大獵巫時代。

王鴻薇說，郭昱晴日前發文稱遇到拿手機直播的「鬼祟男」，即便該男子現場解釋自拍，畫面也顯示自拍，但郭還是通報警政署發文製造聲量，這樣獵巫行為，引發國人不滿，更讓社會撻伐引起眾怒，郭昱晴甚至拒絕再回答相關問題，逃避社會追究。

王鴻薇指出，就在昨天，「Threads」又出現模仿獵巫公審行為，發文說有人在拍攝隧道，更恐怖的是，發文者附上影片，居然還去檢查當事人手機當場把她照片刪掉，沒想到對方只是五月天樂迷拍攝有關內容。網友直言，這簡直是北韓旅遊才會發生的事情，抨擊誰還敢再來觀光。

王鴻薇直言，這場台灣社會的瘋狂，從一開始的側翼青鳥及罷團文章暗示製造社會恐懼，到許多發文附圖公審台灣人民，進一步發生黨公職加入帶頭舉報無辜人民，第一時間，法務部竟然是回應要拍攝者注意別人隱私，不敢譴責立委荒唐行徑，加劇問題嚴重，如今已經演變成搶手機刪文的暴力行徑，民進黨製造，由郭昱晴揭開的大獵巫時代，現在已經全面失控。

王鴻薇表示，政府默許與姑息這些獵巫行為，加上民意代表死不認錯，甚至揚言提告，側翼、罷團、青鳥以及媒體的護航，都是這場獵巫走向今天瘋狂局面的幫兇，不斷地加深人民與社會對立，如今終於滋生暴力行為，這已經是不可輕忽的社會問題，民進黨以及政府，應該要對此向無辜的民眾與社會道歉。

王鴻薇呼籲，「我也要請大家站出來，當我們的國家，會發生強搶逼迫一個年輕女性遊客，還把她的手機照片刪除，故意拍攝她的臉，上傳到社群上公審，如果我們繼續沈默，繼續默許這樣的罪行發生，就是讓我們的自由與民主蒙羞。」