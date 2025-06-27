王鴻薇：和平是不要戰爭 馬英九說出台灣人心聲
前總統馬英九率領「大九學堂」成員四度前往大陸訪問，昨出席中國大陸舉辦活動，脫稿演出「兩岸和平統一論」。國民黨立委王鴻薇今日表示，和平是不要戰爭，民主程序是以台灣人民意識為主，馬前總統說出台灣人民的心聲。
馬英九昨日出席「兩岸共同弘揚中華文化活動」，致詞強調他「主張兩岸和平民主統一」，和平是勿使用武力，民主是尊重台灣人民意願。
王鴻薇說，馬前總統心繫兩岸和平，他的說法是脫稿演出，最重要的是和平和民主，那麼和平就是絕對不要戰爭，這一點應該絕大部分兩岸人民的期望，沒有人想要戰爭。再來就是能夠用民主的程序，民主的程序當然是以台灣人民的意識為主，也就是大家所說的，台灣未來的前途應該由台灣2300萬人所決定。
王鴻薇強調，「馬前總統所講的話，也是符合我們長期所主張的，也就是必須尊重台灣人民的決定，這些話事實上都說出了台灣人民的心聲。」
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