蕭美琴訪捷遭陸方尾隨險衝撞 陳冠廷：北京須正式道歉

副總統蕭美琴去年在上任前，曾在3月18日訪問捷克，遭中國大陸外交人員尾隨，險釀車禍。民進黨立委陳冠廷表示，「這已公然踐踏捷克主權，北京必須正式道歉」；近年中國在歐美多國設置「海外秘密警察」，威脅異議人士；捷克事件只是跨國鎮壓的最新案例。

陳冠廷表示，據捷克廣播電台調查報導，中國駐捷武官室人員在蕭美琴車隊通過布拉格市中心路口後，直接闖紅燈急駛通過，幾乎釀成車禍。捷克軍情局局長巴爾托夫斯基證實，北京企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾，「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作」。

陳冠廷指出，這種以危險駕駛方式監控、恐嚇，甚至意圖衝撞我國副總統當選人的行為，已嚴重違反國際規範，總統府已對中國違背國際規則、帶來風險與危險的不法行為表達強烈譴責，呼籲國際社會共同關注此一嚴重事件。

陳冠廷表示，近年中國在歐美多國設置「海外秘密警察」，威脅異議人士，捷克事件只是跨國鎮壓的最新案例，美國、加拿大及英國早已展開調查，並就中方長臂管轄行為採取司法與外交行動，台灣將與包括捷克在內的理念相近夥伴深化情報交換與安全合作，確保國內外人員安全。

陳冠廷呼籲，歐盟及志同國家整合制裁工具，對跨國脅迫形成一致回應，台灣將持續加強駐外保護與危機應變能力，與各國共同維護民主價值與人身安全。