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柯文哲賣新竹農地…財務有難？ 陳智菡：個人私務不需報告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
媒體提問民眾黨前主席柯文哲，最近賣掉新竹農地，是否柯家最近財政狀況有問題？陳智菡今受訪澄清，關於柯主席帳戶被凍結，可能是有一些誤解。記者黃羿馨／攝影
媒體提問民眾黨前主席柯文哲，最近賣掉新竹農地，是否柯家最近財政狀況有問題？陳智菡今受訪澄清，關於柯主席帳戶被凍結，可能是有一些誤解。記者黃羿馨／攝影

民眾黨前主席柯文哲最近賣掉新竹農地引起各界關注，甚至傳出因柯與夫人陳佩琪的戶頭都被凍結，柯家需要經濟來源支撐下去才賣地。對此民眾黨團立院黨團主任陳智菡今受訪澄清，關於柯主席帳戶被凍結，可能是有一些誤解。

民眾黨「中央保安隊」今天上午進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。媒體提問民眾黨前主席柯文哲，最近賣掉新竹農地，是否柯家最近財政狀況有問題？

民眾黨團立院黨團主任陳智菡表示，先澄清一下，關於柯文哲帳戶被凍結，可能是有一些誤解。至於柯家人要怎麼樣處分他們家的財產，相信中華民國是一個自由民主的社會，這些私有財產要如何來處置，應該是個人的私務，不需要來跟社會各界報告。

民眾黨前主席柯文哲競選總統期間被爆出新竹農地爭議，當時柯文哲稱要賣掉農地持分，如今1年半過去，柯所持分的該筆農地終於在上周售出。柯文哲所持分的24分之5農地在6月16日已改登記給一名新竹許姓買家。

根據公開的實價登錄網站，柯文哲所持分的新竹隆恩段農地附近，共有4筆同樣是「特農地」的買賣紀錄，成交價每坪從8.3萬元到16.6萬元不等，若取中間值以每坪12.45萬元來計算，柯文哲所持分的特農地持分約145.54坪，轉賣所得逾1800萬元。

民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影
民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影
民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影
民眾黨「中央保安隊」今天上午正式進駐新竹市，由秘書長周榆修領軍，率黨中央與立院黨團一級主管全力支援新竹市長高虹安共同反罷免。記者黃羿馨／攝影

農地 柯文哲

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