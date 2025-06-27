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潘孟安今陪大法官被提名人拜會韓國瑜 府：盼立院支持

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
總統府秘書長潘孟安今將陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜以及國民黨立院黨團。圖／聯合報系資料照
總統府秘書長潘孟安今將陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜以及國民黨立院黨團。圖／聯合報系資料照

立法院7月25日將對大法官人事同意權案，行使同意權案記名投票表決。總統府秘書長潘孟安今將陪同司法院正副院長、大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜以及國民黨立院黨團。總統府發言人郭雅慧表示，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，維繫國家憲法機關正常運作。

郭雅慧表示，立法院朝野協商排定大法官被提名人審查時程後，總統府分別聯繫立法院朝野黨團，安排拜會事宜，感謝國民黨團協調與安排，期盼被提名人均可獲立法院支持與同意，讓司法院人事同意權能順利完成，儘速補實大法官缺額，維繫國家憲法機關正常運作。

賴清德總統去年8月底提名張文貞出任司法院長，姚立明出任司法院副院長，以及何賴傑、陳運財、王碧芳、廖福特與劉靜怡共7位為司法院大法官人選；但人事案去年12月底遭立法院全數封殺。

總統府今年3月公布7位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人為台灣高等檢察署主任檢察官蔡秋明，大法官並為副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥，賴總統也提名蕭文生、鄭純惠、林麗瑩、陳慈陽、詹鎮榮則為大法官。

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