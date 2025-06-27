中東升溫國際示警台海 陳菁徽：激進賴清德恐引世界危機

中東局勢惡化之際，台海情勢也不容輕忽。針對近期不斷有國際媒體提出警訊，國民黨立委陳菁徽今日指出，從賴政府執政的一年半以來，賴清德總統的兩岸、外交政策可以說是一塌糊塗，全世界都在警告台灣可能成為下一個戰場。

陳菁徽說，中共當然是最大威脅，我方也要戮力備戰，但台灣竟然完全沒有台海的風險控管能力，整個社會都很緊張不斷討論，真的要開戰了嗎？但重點是準備好了嗎？

陳菁徽表示，還記得當初賴清德要競選總統的時候，信誓旦旦的說，「我當總統，兩岸發生戰爭的風險最低。」現在看起來無比諷刺。結果，賴清德當總統後，外部局勢嚴峻，台灣內部什麼都缺，缺電、缺醫護、缺正常的官員，就不缺社會的對立。推動大罷免，國家內部抗爭分裂，賴清德的威權人格還讓他在「團結十講」脫稿演出，指出要去除雜質，加上之前行政院官網國情介紹把高達96%的民眾都定義為「其餘人口」，「真的是很抱歉，我們都是『其餘的雜質』。」

陳菁徽批評，現在國際局勢不穩定，中東戰事爆發，全世界都在擔心一個台獨、激進的賴清德，會讓台灣海峽引發世界危機，台灣的關稅危機也還解決，能源安全屢被美方點出是戰略破口，這些都是民眾想聽政府應該怎麼解決的、應該如何緊急因應的，但結果執政黨心裡想的只想要獲取更多的權力，剷除異己。

陳菁徽說，現在賴清德在做的，就是重蹈前總統陳水扁的覆轍，成為美方眼中認知的麻煩製造者2.0，如果賴政府繼續在兩岸外交搞激進路線，國內升高對立，最終恐變成川普必須真的要出手管制的對象。如果賴清德的言行使兩岸關係持續不可預測，那麼台灣將在美中夾縫中愈加被動，不但喪失爭取支持的空間，反而可能被兩強聯手邊緣化。