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吳思瑤批黃國昌推法庭直播：一人綁架全立院

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民眾黨立院黨團推動「法院組織法」修法，旨在推動法庭直播。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民眾黨團總召黃國昌一人一黨綁架全立院，該案可能今天就要強行闖關三讀，猶如坐特快車，粗糙立法急就章，只有70天。

吳思瑤指出，外界意見，齊聲反對的法院組織法，只有黃國昌一人一黨綁架全立院，民進黨召委在排審該案時，想方設法才爭取到唯一一場公聽會，法學代表99%反對倉促修法；但黃國昌鐵了心，昨天在司委會協商，只討論62分鐘，針對法庭一二審要不要開放的關鍵條文，完全沒有討論，黃國昌就說交付院會處理。

吳思瑤說，立院有重大法案，立法院長韓國瑜必須召集朝野黨團協商，但韓國瑜又消失了，再次自我沒收，令人遺憾。民進黨團會和法律界站在一起，反對倉促修法，反對當作法庭秀場。

黃國昌 韓國瑜 民進黨

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