藍提地方補助法制化條例付委 綠批加害者譴責受害者

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，國民黨立委提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案，將中央給的地方補助款法制化，今天一讀付委。民進黨立院黨團幹事長吳思瑤質疑，賴清德政府照顧地方的預算是史上最高，在野黨混淆視聽、不檢討自己，令人遺憾。

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發藍營首長集體提出訴願。國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案反制，將中央給地方補助款的行政命令法制化。今天完成一讀付委。

吳思瑤表示，批評中央扣款，各縣市政府都要說出事實真相，把數字拿出來查對就知道，地方政府今年收到中央挹注，不少縣市都來到史上新高，若不是立法院惡砍惡刪，這個道理一定要講清楚，不要加害者譴責受害者，在野黨最近一再持續混淆視聽，不去檢討自己是罪魁禍首，還來做政治操作，令人遺憾。

吳思瑤指出，民進黨執政想方設法增加對地方挹注，如果114年度中央政府總預算不被藍白惡砍惡刪，賴清德政府對地方政府將投入1兆151億元，是史上照顧地方最高的預算，只要國家行有餘力，就拿更多資源幫助各個縣市政府，不分藍綠，該照顧地方就要照顧地方，該均衡台灣就要均衡台灣，現在事與願違，始作俑者是立法院。