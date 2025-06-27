快訊

轟炸伊朗核設施沒成功？ 白宮：FBI正調查誰洩密

駝背不光姿勢醜「死亡風險也爆增」日醫曝12項平衡瓦解警訊清單

「夜咖啡」代替飲酒文化 日韓年輕人追求健康新趨勢

馬英九喊「和平民主統一」 沈伯洋：傷害國格、違法行為

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師。記者邱書昱／攝影
民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師。記者邱書昱／攝影

民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師，誓言罷掉5席北市國民黨立委。會後，媒體詢問民進黨立委沈伯洋，有關前總統馬英九赴中喊「和平民主統一」，他說，該行為不只傷害國格，根本是違法行為。

沈伯洋認為，這讓台灣人非常困惑，一方面可以看到中國在境外試圖傷害副總統蕭美琴的生命安全，另外一方面前總統竟然在同時間，可以在中國說要和平統一，統一這件事情是虛幻名詞，「如果鄰居說要統一你，你會同意嗎？」

他說，統一本身本質就是侵略，意圖要侵略、騷擾、試圖傷害國家副元首生命安全，「我們不可能同意中國侵略，馬前總統行為，不只是傷害國格，認為根本是違法行為。」

媒體也詢問，捷克媒體證實，副總統蕭美琴去年3月訪問布拉格時，遭到中國駐布拉格大使館企圖發動破壞行動。沈伯洋表示，中國在海外一直以來都有做這些事情。

他說，過往很多外交官也都被中國騷擾，一年可能要搬很多次家，中國這樣的做法除了是騷擾行動外，不斷擴及法律權利。

沈伯洋說，大使或外交使節在外國，不應該被這樣騷擾，但是中國不只在海外做這些事情，甚至成立像是公安局，意圖擴張法律的管轄權，所以看到中國通緝我國軍、台獨頑固分子，其實也希望藉由這樣的方式，到時候在海外不只是騷擾，司法逮捕、移送，都是國人要注意的事。

馬英九 沈伯洋 民進黨

延伸閱讀

【重磅快評】沈伯洋、郭昱晴的「別人交流是統戰，我沒有賺紅錢」邏輯

被沈伯洋提告 傅崐萁嗆沈：到法院講清楚賺多少紅錢

沈伯洋稱傅崐萁留國會損失50兆 國民黨團批勿說三道四

沈伯洋嗆告 傅崐萁：歡迎中國紅熊到法院講清楚

相關新聞

獨／不忍了!拒中央宰割 藍委提地方補助款法制化今拚付委

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發藍營首長集體提出訴願。國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人提出「中央對直轄市及縣...

馬英九喊「和平民主統一」 沈伯洋：傷害國格、違法行為

民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師，誓言罷掉5席北市國民黨立委。會後，媒體詢問...

【專家之眼】蕭美琴談維持現狀 沒談兩個基礎

為了達成名為大罷免，實則侵奪制衡權力計畫，綠營最近精銳齊出，全力為黨派利益服務。為此，由本應具有超然地位的正副總統，演出...

從「其餘人口」到「雜質」 總統的語言變成國家的裂痕

賴清德總統不久前還邀請在野黨聽取國安報告，破局之後，果然如柯總召早就預告的，總統將為大罷免「大進場」。而賴美其名的「團結國家十講」，才講到第二講，就說出心裡話，要打掉他口中的「雜質」，讓人驚覺這並不是一趟團結之旅，而是「分裂之旅」。

李大維新書透露：蔡英文曾要某首長管好推文

李大維在新書透露，蔡英文任總統時的國安團隊成員背景不同，有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、...

面對陸威脅 李大維：不能全仰賴外力支持

資深外交官李大維昨天談到美中台關係，他說，台灣在中美關係的架構下，對中方而言是核心議題，但對美國則優先次序不高；來自對岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。