馬英九喊「和平民主統一」 沈伯洋：傷害國格、違法行為

民進黨立院黨團立委、民進黨北市議會議員及罷免公民團體今早在台北小巨蛋前大會師，誓言罷掉5席北市國民黨立委。會後，媒體詢問民進黨立委沈伯洋，有關前總統馬英九赴中喊「和平民主統一」，他說，該行為不只傷害國格，根本是違法行為。

沈伯洋認為，這讓台灣人非常困惑，一方面可以看到中國在境外試圖傷害副總統蕭美琴的生命安全，另外一方面前總統竟然在同時間，可以在中國說要和平統一，統一這件事情是虛幻名詞，「如果鄰居說要統一你，你會同意嗎？」

他說，統一本身本質就是侵略，意圖要侵略、騷擾、試圖傷害國家副元首生命安全，「我們不可能同意中國侵略，馬前總統行為，不只是傷害國格，認為根本是違法行為。」

媒體也詢問，捷克媒體證實，副總統蕭美琴去年3月訪問布拉格時，遭到中國駐布拉格大使館企圖發動破壞行動。沈伯洋表示，中國在海外一直以來都有做這些事情。

他說，過往很多外交官也都被中國騷擾，一年可能要搬很多次家，中國這樣的做法除了是騷擾行動外，不斷擴及法律權利。

沈伯洋說，大使或外交使節在外國，不應該被這樣騷擾，但是中國不只在海外做這些事情，甚至成立像是公安局，意圖擴張法律的管轄權，所以看到中國通緝我國軍、台獨頑固分子，其實也希望藉由這樣的方式，到時候在海外不只是騷擾，司法逮捕、移送，都是國人要注意的事。