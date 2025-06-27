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獨／不忍了！拒中央宰割 藍委提地方補助款法制化今拚付委

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
十名藍營縣市長及代表在7日赴政院請願，抗議地方補助款被刪。圖／聯合報系資料照片
十名藍營縣市長及代表在7日赴政院請願，抗議地方補助款被刪。圖／聯合報系資料照片

行政院統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，引發藍營首長集體提出訴願。國民黨立委賴士葆、王鴻薇等人提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案反制，將中央給地方補助款的行政命令法制化。藍營今天擬將草案列入報告事項，並力拚一讀付委。

賴士葆表示，為了地方補助款穩定性，草案等於把行政命令提高位階為法律案，且讓補助款回歸新版「財劃法」精神，中央補助不得少於去年，否則換了政府就會換了作法，甚至中央撈過界，老是拿地方財政出氣。

行政院主計處本月初統刪中央給各縣市的一般性補助款25%，並以一紙公文發函給地方預告將修改補助辦法，刪除一般性補助款如教育、社福及基本設施等，引發藍營縣市首長不滿，並集體提出行政訴願救濟。

國民黨立委串聯出招，提出「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案，增訂中央為謀全國經濟平衡發展，得視直轄市及縣市政府財政收支狀況，由國庫給予計畫型補助款與一般性補助款，而一般性補助款必須依照「財劃法」第30條規定，「不得少於修正施行前一年度預算編列數」。

「中央對直轄市及縣市政府補助條例」草案列為立法院會今日報告事項，賴士葆表示，國民黨今天會力拚一讀付委，如果順利付委將找時間排案審查，以確保國家財政穩定性。

國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委賴士葆。圖／聯合報系資料照片

賴士葆 補助款 國民黨

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