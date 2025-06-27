快訊

今熱飆36度高溫、午後大雷雨恐冰雹 下周颱風生成及近台機率曝

【專家之眼】蕭美琴談維持現狀 沒談兩個基礎

聯合報／ 楊穎超/銘傳大學副教授
副總統蕭美琴最近連續釋出外媒專訪影片，最被媒體注意的，是她稱「台灣是一個獨立的社會」。圖為蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪。（圖／總統府提供）
副總統蕭美琴最近連續釋出外媒專訪影片，最被媒體注意的，是她稱「台灣是一個獨立的社會」。圖為蕭美琴日前接受「挪威國家廣播公司」專訪。（圖／總統府提供）

為了達成名為大罷免，實則侵奪制衡權力計畫，綠營最近精銳齊出，全力為黨派利益服務。為此，由本應具有超然地位的正副總統，演出黨派領袖帶頭衝鋒陷陣景象。在副總統蕭美琴擔綱部分，是最近連續釋出的外媒專訪影片。

影片內容雖多為舊有立場引申、爭議性小於賴總統，看似試圖爭取非綠陣營支持。然而，由於其空談維持現狀，卻未聚焦於兩岸，讓人忍不住要吐槽一下，指出綠營執政快十年，現狀越來越糟，她所謂的維持，未從人民立場思考如何解決兩岸兵凶戰危問題，也不知道如何維持兩岸和平現狀的基礎。

在訪談中最被媒體注意的，是蕭稱「台灣是一個獨立的社會」，此應為她所謂的現狀，而其立場是始終支持維持現狀。以她副總統的身分來說，這個對現狀的說法不倫不類。因為一般提到維持現狀，大多是用於談兩岸關係。在接續的訪談文中，也提到她呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。

可是她所提的現狀，重點卻置於描述獨立狀態，並且應該是想講國家，卻為了迷惑眾人，故意含糊其辭。這不僅無法回應兩岸關係，聞者也會奇怪：如果她講中華民國是個獨立國家，不是能更大方地爭取維持現狀者的支持嗎？會搞出這麼奇怪的陳述，是因為她這話的原有邏輯，來自於民進黨的《台灣前途決議文》：「台灣是一主權獨立國家…依目前憲法稱為中華民國」；當年該文之所以產生，是綠營想往中間靠攏，把中華民國掛上去，但蕭作為國家副元首，卻是把黨派用詞拿出來，而且還是往刪掉中華民國的反方向走去。

如此藏頭露尾，只讓人覺得多此一舉，暴露出想迎合獨派又不敢直說的曖昧態度；而往反方向走去的用語，以回到維持兩岸現狀問題來思考，又提醒人民：她閃避回答的，是人民想要的是什麼兩岸現狀？所不了解的，是如何維持現狀。

不論是哪種現狀，台灣政客多數主張維持，這是歷次兩岸關係民調裡的最大公約數。即便是有台獨黨綱的政黨，當年也不得不推出《台灣前途決議文》來誆大眾。蕭會如此說並不稀奇。然而，民眾要的兩岸現狀是哪一種呢？難道只是雙方沒真正交火就好了嗎？此外，現在與馬政府時期的現狀是一樣的嗎？

當然不是。民眾並不想擔驚受怕、讓子弟上戰場、讓自己流離失所，要的是接近馬政府時期兩岸共同建構的和平穩定現狀；而顯然的，經過蔡英文政府，而由綠營繼續執政的「現狀」，已經與馬政府時期的「現狀」不一樣了。隨手舉例，就可看到目前我邦交國數量僅剩12個，數量史上最低、M503航線開設完成、海峽中線消失、金馬禁限制水域的絕對控制權不見，乃至於中共軍機艦頻繁繞台、演訓越來越近，四處傳言幾年內攻台…等。

追根究柢，藍綠執政時兩岸「現狀」差別，是後者缺乏了兩個維持基礎：一中框架與互信。首先，對岸最在意的，也是我們憲法規定、九二共識包含的，就是一中框架。對此我憲法增修條文前言寫得很清楚：「為因應國家統一前之需要」，以及內文提到的「自由地區與大陸地區」。

蔡英文前總統知道這個基礎。她在2016年就職演說時提及，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」、「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」。

當時中共的反應不是像如今直接否定、點名批判，而是指出蔡的立場還不夠清楚、沒提出穩定發展辦法，「是一份沒有完成的答卷。」此次蕭也提到要捍衛台灣的憲法－亦即《中華民國憲法》，中共卻是全然不理。這就進入了維持現狀的第二個基礎：只要兩岸有了互信，逐步建構善意、恢復往來，今日的兩岸關係，想必是另一幅光景。但令人遺憾的是，蔡不能堅持她在就職典禮說過的話，甚至掏空中華民國概念，改稱中華民國台灣。沒有信用者，不會有人認真看待其發言的。

綜上所述，蕭專訪所言從「國家」轉為「社會」，看似立場變得有些溫和，實則從該黨《台灣前途決議文》立場倒退，而如果從兩岸現狀來檢驗蕭的專訪，則會發現她並未回應人民想要的和平現狀如何維持，也不知道維持現狀的兩個基礎：一中框架與互信。由此看來，蕭的專訪無助兩岸和平、具有出口轉內銷功能。她的黨派立場是獲得向外媒陳述的機會了，但人民希望追求的兩岸和平，又有誰能適切的表達出來呢？

關係 中華民國憲法

延伸閱讀

蕭美琴去年訪問險釀車禍！捷克證實「陸方所為」 總統府：強烈譴責

習近平曾稱2027前侵台 蕭美琴：台灣需讓其決策更複雜

蕭美琴：北京不與民選領袖對話 製造台灣社會分裂

獨／監察院長陳菊住院近半年 賴清德「私人行程」探視

相關新聞

【專家之眼】蕭美琴談維持現狀 沒談兩個基礎

為了達成名為大罷免，實則侵奪制衡權力計畫，綠營最近精銳齊出，全力為黨派利益服務。為此，由本應具有超然地位的正副總統，演出...

從「其餘人口」到「雜質」 總統的語言變成國家的裂痕

賴清德總統不久前還邀請在野黨聽取國安報告，破局之後，果然如柯總召早就預告的，總統將為大罷免「大進場」。而賴美其名的「團結國家十講」，才講到第二講，就說出心裡話，要打掉他口中的「雜質」，讓人驚覺這並不是一趟團結之旅，而是「分裂之旅」。

李大維新書透露：蔡英文曾要某首長管好推文

李大維在新書透露，蔡英文任總統時的國安團隊成員背景不同，有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、...

面對陸威脅 李大維：不能全仰賴外力支持

資深外交官李大維昨天談到美中台關係，他說，台灣在中美關係的架構下，對中方而言是核心議題，但對美國則優先次序不高；來自對岸...

裴洛西訪台 李大維：3國安官員保留意見

資深外交官李大維昨天在新書發表會回顧在總統府秘書長期間，對時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台的決策過程；至少三位國安官員一...

捷克軍情局證實 陸去年策畫攻擊蕭美琴 府強烈譴責

捷克媒體昨日報導，捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年三月訪問布拉格時，中國駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。