【專家之眼】蕭美琴談維持現狀 沒談兩個基礎

為了達成名為大罷免，實則侵奪制衡權力計畫，綠營最近精銳齊出，全力為黨派利益服務。為此，由本應具有超然地位的正副總統，演出黨派領袖帶頭衝鋒陷陣景象。在副總統蕭美琴擔綱部分，是最近連續釋出的外媒專訪影片。

影片內容雖多為舊有立場引申、爭議性小於賴總統，看似試圖爭取非綠陣營支持。然而，由於其空談維持現狀，卻未聚焦於兩岸，讓人忍不住要吐槽一下，指出綠營執政快十年，現狀越來越糟，她所謂的維持，未從人民立場思考如何解決兩岸兵凶戰危問題，也不知道如何維持兩岸和平現狀的基礎。

在訪談中最被媒體注意的，是蕭稱「台灣是一個獨立的社會」，此應為她所謂的現狀，而其立場是始終支持維持現狀。以她副總統的身分來說，這個對現狀的說法不倫不類。因為一般提到維持現狀，大多是用於談兩岸關係。在接續的訪談文中，也提到她呼籲北京政府，應與台灣的民選領袖展開對話。

可是她所提的現狀，重點卻置於描述獨立狀態，並且應該是想講國家，卻為了迷惑眾人，故意含糊其辭。這不僅無法回應兩岸關係，聞者也會奇怪：如果她講中華民國是個獨立國家，不是能更大方地爭取維持現狀者的支持嗎？會搞出這麼奇怪的陳述，是因為她這話的原有邏輯，來自於民進黨的《台灣前途決議文》：「台灣是一主權獨立國家…依目前憲法稱為中華民國」；當年該文之所以產生，是綠營想往中間靠攏，把中華民國掛上去，但蕭作為國家副元首，卻是把黨派用詞拿出來，而且還是往刪掉中華民國的反方向走去。

如此藏頭露尾，只讓人覺得多此一舉，暴露出想迎合獨派又不敢直說的曖昧態度；而往反方向走去的用語，以回到維持兩岸現狀問題來思考，又提醒人民：她閃避回答的，是人民想要的是什麼兩岸現狀？所不了解的，是如何維持現狀。

不論是哪種現狀，台灣政客多數主張維持，這是歷次兩岸關係民調裡的最大公約數。即便是有台獨黨綱的政黨，當年也不得不推出《台灣前途決議文》來誆大眾。蕭會如此說並不稀奇。然而，民眾要的兩岸現狀是哪一種呢？難道只是雙方沒真正交火就好了嗎？此外，現在與馬政府時期的現狀是一樣的嗎？

當然不是。民眾並不想擔驚受怕、讓子弟上戰場、讓自己流離失所，要的是接近馬政府時期兩岸共同建構的和平穩定現狀；而顯然的，經過蔡英文政府，而由綠營繼續執政的「現狀」，已經與馬政府時期的「現狀」不一樣了。隨手舉例，就可看到目前我邦交國數量僅剩12個，數量史上最低、M503航線開設完成、海峽中線消失、金馬禁限制水域的絕對控制權不見，乃至於中共軍機艦頻繁繞台、演訓越來越近，四處傳言幾年內攻台…等。

追根究柢，藍綠執政時兩岸「現狀」差別，是後者缺乏了兩個維持基礎：一中框架與互信。首先，對岸最在意的，也是我們憲法規定、九二共識包含的，就是一中框架。對此我憲法增修條文前言寫得很清楚：「為因應國家統一前之需要」，以及內文提到的「自由地區與大陸地區」。

蔡英文前總統知道這個基礎。她在2016年就職演說時提及，「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干的共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」、「新政府會依據中華民國憲法、兩岸人民關係條例及其他相關法律，處理兩岸事務」。

當時中共的反應不是像如今直接否定、點名批判，而是指出蔡的立場還不夠清楚、沒提出穩定發展辦法，「是一份沒有完成的答卷。」此次蕭也提到要捍衛台灣的憲法－亦即《中華民國憲法》，中共卻是全然不理。這就進入了維持現狀的第二個基礎：只要兩岸有了互信，逐步建構善意、恢復往來，今日的兩岸關係，想必是另一幅光景。但令人遺憾的是，蔡不能堅持她在就職典禮說過的話，甚至掏空中華民國概念，改稱中華民國台灣。沒有信用者，不會有人認真看待其發言的。

綜上所述，蕭專訪所言從「國家」轉為「社會」，看似立場變得有些溫和，實則從該黨《台灣前途決議文》立場倒退，而如果從兩岸現狀來檢驗蕭的專訪，則會發現她並未回應人民想要的和平現狀如何維持，也不知道維持現狀的兩個基礎：一中框架與互信。由此看來，蕭的專訪無助兩岸和平、具有出口轉內銷功能。她的黨派立場是獲得向外媒陳述的機會了，但人民希望追求的兩岸和平，又有誰能適切的表達出來呢？