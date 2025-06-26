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捷克軍情局證實 陸去年策畫攻擊蕭美琴 府強烈譴責

聯合報／ 記者周佑政／台北報導
捷克媒體今媒體26日報導，捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年三月訪問布拉格時，中國駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」。圖／聯合報系資料照片
捷克媒體今媒體26日報導，捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年三月訪問布拉格時，中國駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」。圖／聯合報系資料照片

捷克媒體昨日報導，捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年三月訪問布拉格時，中國駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」。對此，總統府發言人郭雅慧表示，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。

蕭美琴去年三月中旬當選後，未正式就職前，以私人身分訪問捷克，捷克媒體當時報導，蕭美琴在訪問期間遭到中國軍事外交人員尾隨跟蹤，差點造成車禍。捷克媒體iROZHLAS昨日報導，捷克軍情局證實，蕭美琴訪問布拉格時，中國駐布拉格大使館企圖對蕭美琴發動「破壞行動」，捷克軍情部門指，中國甚至祕密籌畫「實體攻擊」。

郭雅慧表示，對於當時相關的情資，我方安全單位全程都有完整掌握。「我們也再次感謝捷方在副總統訪問期間的全力協助，以及嚴密而專業的保護，確保了蕭副總統的安全」。

郭雅慧強調，對於中國這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。

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