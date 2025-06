駐瑞典代表應邀赴歐洲理事會議員大會 爭取對台支持

駐瑞典代表谷瑞生23日應歐洲自由民主聯盟黨團(ALDE)主席布萊(Iulian Bulai)邀請前往法國史特拉斯堡,出席歐洲理事會議員大會(Parliamentary Assembly of theCouncil of Europe, PACE)2025年夏季會期,爭取對台支持。

谷瑞生在拜訪期間也參與歐洲人民黨團(EuropeanPeople’s Party, EPP)及歐洲自由民主聯盟黨團(Alliance of Liberals and Democrats for Europe, ALDE)舉辦的兩場座談會,並在座談會中進行有關台海局勢的簡報。

谷瑞生在座談會中向與會議員說明台海局勢與台灣國際參與的最新情況,並爭取支持由瑞典PACE代表團主席魏馬克(Markus Wiechel)提出籲請PACE與台灣立法院建立常態工作關係,並邀請其為觀察員之友台動議案。

谷瑞生在座談中介紹台歐貿易現況、7大工業國(G7)與北約(NATO)對台海和平穩定的立場,並詳述中國對台軍事威脅、網路攻擊與認知作戰等灰色地帶戰術,強調民主國家應團結一致,共同對抗威權主義擴張,獲得與會議員熱烈回應與支持。

此外,谷瑞生也呼籲民主國家減少對威權體制國家的依賴,並與理念相近國家深化合作,強調台灣希望與國際夥伴分享經驗與資源,共同維護以規則為基礎的國際秩序。

座談會的與會者包含來自立陶宛、摩納哥、西班牙、烏克蘭、瑞士、英國與法國等國的議員,他們在會中紛紛表達對台灣的關注與支持,討論議題涵蓋台灣參與世界衛生組織(WHO)、台灣從俄烏戰爭中借鏡發展不對稱防禦能力,以及民主陣營如何因應當前充滿不確定性的國際局勢等。

谷瑞生也與瑞典議員魏馬克會晤,感謝其推動友台動議案,建立台灣與PACE的制度化交流。

該案當日已通過連署門檻,後續將送交議會主席團討論審議。此議案有助於提升台灣在歐洲多邊平台的能見度,強化民主夥伴對台支持與關注。

魏馬克也對中國持續扭曲聯合國大會第2758號決議為其「一中原則」背書,試圖合理化在台海軍事挑釁與灰色地帶戰略施壓行徑,嚴重影響台海與印太區域安全表達高度關切,他強調將持續在PACE平台上推動強化對台支持,協助凝聚理念相近國家國會議員對台海和平之關注。

谷瑞生亦透過此次訪問機會,與英國、白俄羅斯及烏克蘭多位代表交流,進一步拓展對台友好網絡。

歐洲理事會議員大會為歐洲理事會轄下多國議會組織,成立於1949年,涵蓋歐洲46個會員國、逾300名議員代表,是歐洲最具代表性的跨國議會平台之一,對推動民主、人權與法治具高度象徵意義。

歐洲人民黨團為PACE內最大黨團,長期主張深化歐洲整合與民主法治;歐洲自由民主聯盟黨團亦為主要黨團,長期友好台灣,積極聲援民主與自由價值。