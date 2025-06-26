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李大維新書透露：蔡英文曾要某首長管好推文

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰／台北報導

李大維在新書透露，蔡英文任總統時的國安團隊成員背景不同，有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、政策有別，外界猜測這是在唱雙簧，但他親耳聽到的是，蔡總統在內部會議說「管好你的推文」。

李大維未在書中點名，但在蔡英文執政期間，最知名且常在推特發文甚至公開發言直接嗆辣的是時任外長、現任國安會秘書長吳釗燮。李大維會後受訪拒絕證實，他說，在書裡面沒寫出名字，就不多說了。

李大維表示，蔡政府八年任期，國安政策有相對包容性、穩定且一致，國安團隊成員背景各不相同。有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、政策有別，相信有不少人會臆測這是在「唱雙簧」，但他親自聽到的是，蔡總統對此在會議中以她一貫的沉靜語氣說：「管好你的推文。」這句指示的效果通常只有數周，而這種運作模式也不斷重複。

李大維在書中寫道，類此「自走砲」型的閣員，通常非官僚體系出身，或許是基於自己的政治理念與信仰。這樣的作為在不少領域或可視為引領風潮、開風氣之先，但並非適用所有情況，例如在必須考量各方解讀及其後續影響，講究字斟句酌的國安領域就不然，須誡之慎之。

蔡英文 李大維

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