裴洛西訪台 李大維：3國安官員保留意見

資深外交官李大維昨天在新書發表會回顧在總統府秘書長期間，對時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台的決策過程；至少三位國安官員一度表達保留意見，最後時任總統蔡英文以國家元首的高度拍板，「當時我也在場，我也沒有表示別的意思，我看他其他兩位也沒有表示別的意思，所以說最後決定歡迎議長。」

裴洛西訪台結束後，中國大陸對台灣實施大規模軍演，讓越過台海中線成為新常態。李大維在書中回顧這段關鍵時刻，他稱自己並未參與所有決策會議及閱讀電報，但猶記國安團隊中至少有三位從專業角度對裴洛西來訪持保留意見，而自然，作為國安官員無法如元首般全方位思考。

與李大維對談的聯合報副總編輯郭崇倫提到裴洛西事件，希望李大維分享更多幕後故事。

李大維說，他知道與會官員有至少三位，此外還有其他人跟蔡表達保留意見，每一位都是從其代表的機關角度看問題；蔡在卸任前接受ＢＢＣ專訪時說，台灣長期在國際間受到孤立打壓，沒有一個國家元首能抗拒這樣的高層訪問。

李大維在書中簡述了他的看法，他說，台灣長期在外交上被孤立，國人普遍都有被國際重視的期盼，但顧及後果及後續影響力應是最重要的；也有一種解釋是，解放軍的應對方案早已備妥，只是提前出爐，該發生的還是會來，但對於關心地緣政治的精明投資家來說，感受大不同。

李大維昨天指出，蔡總統最後以國家元首的角度做了裁示，當時他也在場，他沒有表示別的意思，其他兩位也沒有，就是歡迎裴洛西來訪。