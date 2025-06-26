李大維回首外交過程 揭步步驚心

前駐美代表李大維昨發表由聯經出版的新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話秘辛、美國眾議院前議長裴洛西訪台前後的敏感時刻，老長官、前總統蔡英文透過錄影致詞，讚許李大維幫助台灣走向世界；李大維回顧近年來台海關鍵時刻，則透露自己不是每次都與蔡英文意見一致。

曾任海基會董事長、總統府秘書長、國安會秘書長、外交部長和駐美代表的資深外交官李大維昨發表新書，現場爆滿。前外長錢復、林永樂、前駐美代表高碩泰和陸委會前主委邱太三，及國防部前部長馮世寬、前參謀總長李喜明等前任國安官員均出席與會，外交部次長吳志中和陳明祺也到場祝賀，宛如外交國安官員同學會。

李大維在國民黨執政時加入外交部，在前總統陳水扁時出任駐美代表，蔡英文當選總統後延攬李大維出任外交部長，在蔡八年任內，李大維歷練了外長、國安會秘書長、總統府秘書長，與海基會董事長，至去年六月七日卸任，形同與蔡同進退。

蔡英文不僅替李大維新書寫序，並預錄影片致詞。她說，外交工作是專業且關係到國家整體利益與安全的工作，它不屬於任何政黨，而是屬於國家長遠發展的基石，李大維的外交生涯就是最好的詮釋。

之所以起心動念著書，李大維說，他退休之後，趁著頭腦還清楚，趕快留下點紀錄，包含個人逾四十年公職生涯；他說，最主要是他覺得這段公職生涯有很多反省與思考，希望記下來，或許對未來年輕一代和史學家都有價值。

儘管在藍綠政府都歷任要職，李大維依然把自己定位為專業外交官。他說，職涯發展過程中一路有貴人，包含錢復、連戰等，在不同階段都給予許多鼓勵，到了政黨輪替，新的國家領導人還是希望他繼續服務，「對我來說義不容辭，能貢獻我的經歷，我就盡量努力去做」，感謝蔡英文八年的照顧。

與李大維有多年交誼的聯合報執行董事項國寧說，李大維於海基會董事長任內就向他提起，海基會董座是最後一個公職，一定會跟蔡英文同進退，透露當時正在構思寫一本「半回憶、半省思」的書。項國寧說，新書還原幾起重要外交事件的過程，現在才知道過程背後的步步驚心，陳水扁總統時期的國統綱領事件跟外交迷航事件都是非常明顯的例子。

錢復致詞時讚許李大維是近四十年間本國最傑出的外交官，他肯定聯經出版這本書，能將李大維的所見所思完整貢獻給所有讀者，希望大家仔細閱讀。