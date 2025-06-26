「避難包」要裝什麼 官方建議清單曝光

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
「避難包」廣受討論，內政部長劉世芳（右）26日羅列防災物資準備清單。記者周佑政／攝影
「避難包」廣受討論，內政部長劉世芳（右）26日羅列防災物資準備清單。記者周佑政／攝影

近期「避難包」廣受討論，內政部的防災物資準備清單建議，包括緊急糧食飲水，如防災食品、真空速食食品與罐頭等簡單糧食等；醫療及清潔品，如每日服用藥及常用藥等；禦寒保暖衣物，如輕便外套、內衣、襪子等；貴重及隨身物品，如身分證、健保卡以及少許現金等；鞋子，避免外出避難時被路上碎石及玻璃刺傷；其他則有哨子、防災地圖、可攜式收音機等。

內政部也列出的「防災物資準備清單」有四大提醒：第一，每半年定期檢查並更新避難包，備妥三日份量的食物與飲水，並於避難包上註明更新日期，確保物品未損壞、遺漏，或已屆使用期限；第二，將緊急避難包放在家中或工作場所門口處，以便能在災難來臨時一拎就走；第三，逃生避難三項原則為穿鞋、戴上安全帽、攜帶緊急避難包；第四，在既有基礎上再依照家中成員的需求，準備適當的用品。

除基本必備物品以外，準備清單中也特別羅列「視個別需求而配置的物資」，包括面向嬰幼兒、高齡長者、寵物特別注意事項，以及不同生理性別用品也都放入其中，相關指引可說是相當清楚，讓民眾不只有基礎整備，面對伴隨不同群體的不同情境與需要，也能藉由指引，建構更清晰的圖像與防災意識，落實「有準備更安全」的核心精神。

此外，消防署也建議緊急避難包六大用品：緊急糧食飲水、醫療及清潔品、禦寒保暖衣物、貴重物品（包括身分證、健保卡及存摺影本，其他合法證明重要證件影本，另需要少許現金，最好準備些零錢，因為可能會使用到公共電話或自動販賣機）、鞋子以及其他物品，如哨子、防災地圖等。

避難包 健保卡 保暖

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