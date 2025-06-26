從不看球到為台灣加油 施益堅終於知道球迷瘋什麼

德國女婿、作家施益堅從完全不看棒球，到熱血投入12強賽及經典賽為台灣隊加油，施益堅表示，他看到棒球把台灣凝聚起來，他也漸漸知道球迷到底在瘋什麼。

施益堅接受中央社專訪表示，他在德國出生、長大，從小就會踢足球，但對棒球一點興趣都沒有，「我在德國從來沒有看過一個棒球場。」就算來到台灣進行博士後研究，當時正好是王建民在洋基隊最受矚目的期間，全台灣都在瘋王建民，他卻依然興趣缺缺。

直到有一天他的台灣朋友非常嚴肅告訴他，「如果你不了解棒球，你就不可能了解台灣。」他才開始認真面對這個問題，「但我被規則困住了，棒球對我來說實在太難了。」

還好他有一位好老師，就是他的太太，一位熱情且堅定的「象迷」，開始帶著施益堅看棒球，了解棒球，也買了球棒跟手套（雖然從來沒用過），甚至直接進到棒球場看球，讓一位對棒球無感的德國人，漸漸感受到棒球的樂趣；施益堅也拿出自己的看家本領，從歷史切入，了解台灣人為何對棒球如此著迷的原因。

施益堅在最新小說「梅雨」的一開始，就描寫主角梅子以棒球隊明日之星的哥哥為豪，刻畫出日治時期台灣深受日本影響的棒球文化。他表示，棒球雖然是美國人發明的，但台灣的棒球文化卻是由日本人帶來的，只不過棒球後來發展成台灣被世界看見的關鍵力量，讓台灣人對棒球的愛變得複雜。

施益堅說，他去年看到台灣隊拿到世界12強棒球賽冠軍、台灣隊長陳傑憲接受訪問時哭著說：「我希望全世界看到台灣。」施益堅說，德國的足球非常強，但就算2014年拿到世界盃冠軍，也不可能有一個德國選手跳出來說：「希望全世界看到德國。」這點更突顯台灣處境的艱難。

雖歷經棒球文化的洗禮，施益堅笑說自己並未成為「象迷」，充其量只能算是「象迷」的配偶，比起另一半的瘋狂，他是望塵莫及，「我太太已經訂好明年飛東京的機票跟飯店了，準備去看經典賽，我好像終於知道你們在瘋什麼了。」