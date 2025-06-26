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避難包這樣準備！內政部長劉世芳介紹防災物資一次看

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
內政部長劉世芳介紹避難包防災物資。記者歐芯萌／攝影
內政部長劉世芳介紹避難包防災物資。記者歐芯萌／攝影

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會第四次會議，內政部劉世芳表示，最近這一、兩個禮拜，避難包、防災包非常夯，甚至有一些民間單位以為，這是內政部或消防署推薦的，其實內政部沒有特別做推薦，不過提醒大家還是要準備清單，內政部也羅列出來，比如一天24小時需要多少物資的數量，防災物資清單會放在消防署網站，提供給大家做參考。

劉世芳說，清單內要包括飲水、口糧、急救藥品、保暖衣物、貴重物品，還有少許現金以及身份證件，還有鞋子、哨子、收音機、手電筒、電池、導火機等，大家可以去下載「消防一點通APP」，這些清單可以提供大家做參考。

有關物資包怎麼準備比較恰當，劉世芳說明，如果是男性的話，準備抓著避難包就走，那大概就15公斤的量。如果女性的話，是10公斤的量。如果家裡有老人或小孩，記得準備老人的醫療緊急用品、孩子的奶粉。

劉世芳提到，如果想準備2至3日的居家需用品，不只用在外面的一個避難場所，有時候家裡停水、停電也可以用到，整體清單跟需要多少卡路裡的量，在「消防一點通APP」都羅列得非常清楚。至於避難包是否由內政部普發，由於經費不足，因此要請民眾自行到賣場採購來做準備。

劉世芳說，今天報告當中有提到有兩款消防跟警政系統，下載「消防一點通APP」之後可以立刻查到，比如記者會現場當下大家人在總統府，可以看到螢幕顯示，總統府周邊最靠近的5個避難點，只要一掃描，其實動態都可以看得非常清楚。

劉世芳提到，未來如果有國公營事業想採購這些避難物資，內政部消防署會準備一個，放在台灣銀行的共同供應採購契約，如果是國公民事業的人都比較知道，這樣比較容易一次採買齊全，大家不用在超商走了一天還沒採買完。

避難包 總統府 劉世芳 內政部

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