【即時短評】台電神邏輯 台灣能源困局都是國民黨的錯？

台電董事長曾文生今聲稱仍在運轉的中火燃煤機組，是國民黨執政時興建，不是現在的政府，台電已努力改善空汙問題。如果沿用既有資產實屬正常，國民黨政府規畫的核四才是當前台灣最能有效減煤、減碳、穩定供電的解方。曾文生的說法推卸責任，且暴露出民進黨能源政策的無能與政治操弄。

在意識形態主導下，民進黨一手將核四廢棄，如今卻又怪罪過去政府遺留燃煤電廠，這樣的說詞自相矛盾，毫無說服力。

民進黨長年高舉非核家園旗幟，卻始終無法拿出務實替代方案。太陽能發展受限於地形與日照，風電進度緩慢，天然氣進口受限於國際供需與運輸能力，都讓台灣能源結構日益失衡。

面對工業用電增加與缺電警報不斷，民進黨政府為了填補電力缺口，只好持續延長燃煤機組的壽命，中火、林口等燃煤電廠用煤量未明顯下降，這與「減碳」、「淨零」完全背道而馳。

更可議的是，曾文生竟把責任推給前朝，彷彿台電只是無能為力地接受歷史遺產。問題是，過去國民黨政府也意識到供電穩定及燃煤的缺點，才規畫核四作為替代能源，提供穩定、低碳且長期可用的電力。

民進黨卻因選舉利益與反核民粹，在毫無科學依據下反核，造成國庫損失數千億元，現在又要人民承受燃煤汙染與限電風險，這不是歷史責任，而是選擇錯誤，刻意混淆了可能的危機與立即的危險，只為一黨的政治私利。

在能源轉型的全球浪潮中，越來越多國家重新評估核能的價值，歐洲、日本、甚至連曾反核的德國都開始鬆口；台灣卻仍被民進黨綁架在意識形態的牢籠中，反核成了政治正確的符號，而非理性能源政策的選項。

曾文生的說法看似合理，其實是政治護航的話術，把明明是現任政府決策所導致的結構性缺陷，硬是扭曲成「無能為力沿用前朝設施」的假象，若非如此，就可能是專業度不足，無法為當前供電困境提出解方。

身為台電董事長，曾文生的職責應是從專業角度維持電力穩定與供需平衡，而非替政黨卸責、替政策失敗掩護。他若真心關心民眾健康與國家能源安全，就應誠實面對當前政策的荒謬，勇於建言，而不是繼續用政治話術讓民眾在空汙與跳電中煎熬。

燃煤電廠繼續燒出空汙、核能白白浪費，台灣的能源困局不會靠推卸責任解決，只會在虛偽與自欺中愈陷愈深。