傳北京不滿蕭美琴訪捷克 總統府：強烈譴責不法行為

捷克媒體近日報導，蕭美琴副總統去年以副總統當選人身份出訪捷克，引發北京強烈不滿，甚至有所謂衝撞計劃。總統府發言人郭雅慧26日晚間回應，對於中國大陸這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。

根據捷克媒體報導，蕭美琴去年以副總統當選人身份出訪捷克，引發北京強烈不滿，陸方下令駐外的武警、武官對蕭美琴車隊進行跟隨，甚至還有所謂的衝撞計劃。

郭雅慧表示，有關捷克情報局當時相關的情資，我方安全單位全程都有完整掌握。我方再次感謝捷方在蕭美琴訪問期間的全力協助，以及嚴密而專業的保護，確保了蕭美琴的安全。對於中國大陸這種違背國際規則，為國際社會帶來風險與危險的不法行為，我方表達強烈的譴責。