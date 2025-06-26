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台灣內憂外患 施益堅讚公民力量崛起團結守護民主

中央社／ 台北26日電

中共威脅、立院僵局，台灣面臨前所未有的困境，德國學者、知名作家施益堅今天表示，他看到公民力量崛起、展現對自身未來的關注，也盼台灣能團結抵抗威脅，守護難得的民主自由。

施益堅接受中央社記者專訪表示，對台灣而言最危險的事，不是這些外在紛擾，而是民眾對政治冷漠，如果老百姓開始覺得身邊的事很重要，開始關心國家所面臨的危險，覺得國家的命運就是自己的命運，無形中就會形成一股力量。

施益堅在東亞生活與工作15年，曾先後到中國、日本、台灣等地進行研究，其中在台灣居住最久，並與台灣人結婚。他的作品3度入圍德國圖書獎年度決選，寫給德國人看的「台灣使用指南」，中文版在台灣引起許多討論，近期在台出版長篇小說「梅雨」，深刻探討台灣人的認同問題。

施益堅引前參謀總長李喜明的話表示，台灣人有一種不合理的樂觀，好像不承認危險的存在，身邊的事都與我無關。

施益堅在民間訪問一些民眾的意見，發現有些人面對中共的壓力，反應是「沒辦法」、「我們也不能做什麼」，或是「反正還不會發生」、「中國人不會打中國人」，卻忽略了習近平上台以來的野心及布局，企圖以併吞台灣來奠定自己的歷史定位，「他想要比毛澤東更偉大！」

不過施益堅也表示，習近平知道打台灣必須付出相當大的代價，因此希望能以其他方法施壓，試圖讓台灣屈服或直接投降，只要讓更多台灣人認為「誰來都沒關係，只要有飯吃就好」，這才是台灣最大的危險。

施益堅表示，但是如果台灣人能夠團結，向北京傳達一個訊息：「你們可能比我強，但我們一定會抵抗。」北京當局就必須另有盤算；相反的，如果中國看到台灣只剩互鬥，各黨派視彼此為敵人，政府機構癱瘓，中國就會覺得有機會。

施益堅表示，台灣面對空前的危機，而且內外交迫，但民主是有辦法的，只要越多人開始關心自己的處境，開始覺得自己的國家面臨很大的危險，局勢就會改變。

此外施益堅也對網路及媒體充斥假訊息感到憂心，加強媒體識讀有其必要，他希望更多人主動關切立法院發生的事，以及中國對台灣的各種威脅，「不要只看標題，可能的話更深入的去看一本書，真正了解問題的核心。」

德國 台灣人 北京 中共

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