全聯加入7月防衛演習 未來可擴及四大超商、公營商家

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會第四次會議，賴清德總統特別提到，感謝委員會顧問林敏雄，全聯將有門市加入7月的城鎮韌性演習。內政部長劉世芳說明，林敏雄是全社會防衛韌性委員，所以很願意跟政府合作，政府並沒有補助經費。若這次評估是很不錯的示範方式，未來可考慮擴及跟四大超商等公營、民營配售店一起合作。

劉世芳表示，過去一年當中，有關於物資的盤點、清查、配售機制，本來就是在處理清單之中，首先以公營事業裡面的配售點為主，現在慢慢擴散的原因，就是因為民營超商、超市比較貼近人民日常的生活圈。

劉世芳說，未來如果有一些屬於要配售的戰略物資，比如米、油、口糧等，當然是以最快可以配售的地點為主，所以這次的城鎮韌性演習，對於全聯願意投入，而且全聯大賣場也要模擬員工應變演習的部分，謝謝全聯董事長林敏雄的支持。

劉世芳提到，林敏雄是全社會防衛韌性委員，所以非常了解狀況，也願意跟政府合作，加入這樣子的演習模式，甚至是政府並沒有補助經費。全聯還要製作發放給員工應變賣場顧客指引以及情報傳遞的狀況處置。