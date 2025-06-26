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賴總統：普及全社會防衛韌性知識 讓民眾更有安全感

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
賴清德總統呼籲，各級政府要普及全社會防衛韌性的相關知識。圖／聯合報系資料照片
賴清德總統呼籲，各級政府要普及全社會防衛韌性的相關知識。圖／聯合報系資料照片

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會第四次會議，賴清德總統於會後表示，各級政府要普及全社會防衛韌性的相關知識，加深「有準備、更安全」的意識。讓民眾參與，了解並且具備專業知識，知道該如何因應，內心會更有安全感，整體全社會防衛韌性會更有力量。

賴總統表示，政府要做先鋒，引導民間更全面參與全社會防衛韌性的工作，並且在基層扎根更深。盼各級政府普及全社會防衛韌性的相關知識，加深「有準備、更安全」的意識。讓民眾參與，了解並且具備專業知識，知道該如何因應，內心會更有安全感，整體全社會防衛韌性會更有力量。也要持續強化軍民合作能量，逐步擴大演習驗證項目。

賴總統提到，台灣建構全社會防衛韌性，來因應境外敵對勢力威脅，已經獲得許多國際友盟的肯定。未來，隨著全社會防衛韌性的工作持續推進，挑戰只會越來越多。不論國際情勢如何變化，政府都有堅定的意志，來守護國家，都會一步一腳印，強化台灣因應各種挑戰的韌性。政府要持續透過積極的態度、務實的行動、深入的宣導，讓人民了解，大家可以一起做好準備。

賴總統說，接下來，要透過漢光與城鎮韌性的演習，持續擴大驗證項目，也規劃在下一次的會議，把台灣這一年來，推行全社會防衛韌性的成果與經驗，和國際交流。台灣面對的挑戰，需要團結台灣內外各界，支持自由民主價值的人們、共同來應對，因此更要拿出12萬分的審慎態度，實踐每一項政策。

賴總統強調，政府會用行動證明，即使在巨大威脅之下，台灣會繼續昂首立足國際，大家持續攜手合作，共同樹立「韌性台灣」的形象，一起加油。

賴清德 總統府 演習

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