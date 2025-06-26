不忍了！挨批持陸居住證、賺紅錢 郭昱晴老公已蒐證：嚴懲惡意中傷之徒

民進黨立委郭昱晴近日遭國民黨連日轟先生林宣廷有大陸居住證、「賺紅錢」、開設微博帳號等，郭稍早也代林發聲明指出，本人曾依法被短期派駐中國分公司工作，未改變國籍或法律身分，從未申請或持有居住證，已委託律師蒐證，必要時將依法提告，「嚴懲惡意中傷之徒。」

林宣廷表示，近日有關他個人的不實傳言在網路上流傳，包括所謂「持有中國居住證」、甚至對私人對話惡意放大，對他與家人造成極大困擾與傷害。他是台灣公司聘僱的專業經理人，曾依法被短期派駐中國分公司工作，並未改變國籍或法律身分，從未申請或持有中國居住證。

林宣廷說，部分私人聊天內容遭人扭曲、放大，令人遺憾，亦構成對他隱私與名譽的侵害。他尊重言論自由，但對不實指控與惡意中傷，已委託律師進行蒐證，必要時將依法提告，嚴懲惡意中傷之徒，在此也呼籲社會各界共同拒絕假訊息與惡意抹黑。