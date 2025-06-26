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總統感謝林敏雄…全聯加入7月城鎮韌性演習 能源維運、資通安全報你知

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
總統主持「全社會防衛韌性委員會第4次委員會議」。圖／取自總統府
總統主持「全社會防衛韌性委員會第4次委員會議」。圖／取自總統府

總統府26日舉行全社會防衛韌性委員會第四次會議，賴清德總統於會中特別提到，全聯也會有門市加入7月的城鎮韌性演習。會中由內政部長劉世芳報告「全社會防衛韌性五大主軸執行與目標落實」，有關能源及關鍵基礎設施的維運，以及資通、運輸跟金融網絡安全，她也分別詳細說明。

賴總統致詞時表示，今天特別感謝在場顧問林敏雄，全聯也會有門市加入7月的城鎮韌性演習。此外，最近行政院提出了「強化安全韌性特別條例」，運用歲計賸餘，編列4,100億元特別預算，其中1,500億元，用於提升國家韌性、強化國土防衛能力。

會中討論到全社會防衛韌性五大主軸，其中有關能源及關鍵基礎設施的維運，劉世芳說明，分成兩個策略。第一，分散且兼顧電網的韌性強固。第二，強化關鍵基礎設施CI的防護量能。

在成果方面，劉世芳表示，第一，透過分散工程，降低電網集中風險；第二，透過強固工程，提升設備穩定程度；第三，透過防衛工程，阻止停電事故擴散。在CI防護量能的部分，已經盤點出九大領域共35處，CI驗證防護計畫檢視，跟結合城鎮韌性演習會同步來進行。

有關資通、運輸跟金融網絡安全，劉世芳說明，分成四個策略。第一，確保資訊安全。第二，強化通訊韌性。第三，提升資安防護能量。第四，交通金融重點演練。

在成果方面，劉世芳指出，有16項關鍵民生系統的雲端備份，同時強化政府指揮體系的關鍵節點以及布建低軌衛星站點，建立安全可靠雲端作業環境，持續與圖資導航業者接洽，進行政府資訊及時揭露。目前有66家金融機構演練重大資安事件應變，另陸海空運輸設施有50場次演練災害應處、特種防護團應變。

劉世芳提到，在策進作為方面，將強化訊息傳遞量能，完善備援架構，提升無線電通訊涵蓋率，包括運用公私協力，建構民用無線電，協助支援救災防護。

賴清德 演習 林敏雄 劉世芳 全聯

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