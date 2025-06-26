傅崐萁與交長當街爭執…稱交通部無作為 知情官員反擊「不要情勒」

花蓮鐵路高架化因未納入雙軌電氣化工程，引發地方爭議，立法院交通委員會26日邀請交通部長陳世凱到花蓮幾處危險的平交道視察，不料國民黨立委傅崐萁因質疑交通部朝令夕改，和陳世凱發生爭執。

針對花蓮縣國民黨立委傅崐萁的訴求，交通部人士直呼「不要再情緒勒索！」，該做的事情交通部都有做，這幾年交通部投入逾2,300億做交通建設，也多次向傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚說明進度，將危險平交道立體化工程納入雙軌電氣化，交通部長也已在現場說可以提供資料。

該人士表示，傅崐萁聽聞後仍不斷跳針汙衊「交通部不做平交道高架立體化」，還說「你不用提供了啦！動工了沒有？」，部長陳世凱說明都動工了之後又要陳世凱閉嘴別說了。傅崐萁在鏡頭前表演不夠，還要地方黨部動員支持者到現場，把考察當作選舉場合，讓公務員壓力倍增，簡直聞所未聞。

該人士指出，現在傅崐萁面臨罷免壓力，黨部幾乎天天為他開記者會，甚至在立法院交通委員會的考察行程前，就買下當地報紙半版廣告，謊稱交通部不顧花蓮人，極盡抹黑，讓第一線日夜打拚的公務員相當心寒，「傅崐萁急了，這不是作秀、什麼才是作秀？」

交通部人士認為，現在全國最不希望花蓮交通進步的就是傅崐萁本人，一旦花蓮交通問題解決，「傅氏王朝」就沒有議題能當作提款機。他舉例，花蓮縣府對蘇花安路線有意見，就卡中央4年，而平交道高架化依法必須由地方提可行性，現在傅崐萁又想跳過法定程序，把責任全部推給中央。