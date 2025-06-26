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接見日議員小林鷹之 副總統蕭美琴盼台日合作建構區域和平穩定

中央社／ 台北26日電
副總統蕭美琴。報系資料照／記者許正宏攝影
副總統蕭美琴。報系資料照／記者許正宏攝影

副總統蕭美琴今天接見日本眾議員小林鷹之表示，面對國際地緣政治情勢各種新興議題的挑戰，經濟安全、軍事安全及社會韌性的連結與合作，都是建構區域和平穩定與堅實力量的重要元素，期盼未來持續加強台日相關領域的了解，創造更多合作機會。

蕭副總統上午接見日本前經濟安全保障擔當大臣、眾議員小林鷹之致詞表示，感謝他在2018年擔任自民黨新聞局幹部期間，與時任青年局長鈴木馨祐一起到花蓮關心當時的0206大地震。

台日都經常面對天然災害及氣候變遷的挑戰，雙方也在一次又一次的患難中看到更緊密的情誼。

副總統表示，小林鷹之年輕有為，在擔任經濟安全保障擔當大臣期間，主責日本的經濟安全、科技及太空政策。相信這些政策都引領著人類的進步，也需要更緊密的國際合作。尤其近期國際地緣政治情勢的快速變化，對台日雙方都帶來新的挑戰，相信雙方若能更緊密合作，可以為彼此創造許多正面機會。

她說，目前國際地緣政治情勢，包含戰爭、關稅，以及各國面對供應鏈穩定需求等新興議題的挑戰。在推動台灣國家整體安全架構之下，經濟安全、軍事安全及社會韌性都是重要的元素之一，也希望透過這些領域的連結及合作，建構對區域和平穩定更堅實的力量。

蕭副總統再次感謝小林鷹之遠道而來，強化台日間的相互了解，期盼未來能創造更多合作的機會。

蕭美琴 自民黨 日本 台日

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