政壇人士介入…李大維新書揭秘 蔡英文演說為何被稱「未完成的答卷」

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，他在外長章節提及前總統蔡英文在2016年的就職演說，他說，從美國管道得知第一時間中方智庫專家反應尚屬正面，「但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局部應該接受。」

李大維表示，蔡在就職演說中，特別提到「1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知和諒解，尊重這個歷史事實」，並強調兩岸要「維持現狀」，顯示我方希望與北京有對話空間，這也是她在黨內爭取後的底線。

李大維指出，多年後，一位美國情報界退休友人訪台時告訴他，蔡發表就職演說後，第一時間，中方智庫專家的反應尚屬正面，但我方數位前政治人物基於私利，竟電告北京當局不應該接受。中國國務院台灣事務辦公室隨後稱，蔡演說在兩岸同胞最關切的兩岸關係性質採模糊態度，沒有明確承認「九二共識」和認同其核心意涵，也沒提出確保兩岸關係和平穩定發展的具體辦法，「是一份沒有完成的答卷」。

李大維表示，以事後之明角度來看，雙方內部仍有不同意見，時機尚未成熟，讓原本尚有些許空間的機會之窗，後來演變為惡意螺旋。

李大維說，因北京當局並未給予蔡總統就職演說正面評價，加上世局、政治、軍事、經濟結構性變化，兩岸關係也不如過去八年熱絡，使得媒體多以「冷和平」稱之，雙方雖暫無溝通，但也沒有發生衝突。他認為，「冷和平」氛圍能持續多久，無人能料。

李大維在書中寫道，研判北京當局對蔡政府充滿焦慮，運早會出招，問題只在何時（When）和如何（How），以及出手力道有多重。果然，上任之初，就碰到外館網頁受到駐在國要求移除的警告，對此，他在外交部部務會議中表示，這還算是輕微的做法，未來恐怕會有更重的手段，接著非洲友邦聖多美及普林西比在2016年12月21日與我國斷交，這正是北京的另一次出手。