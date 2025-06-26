立法院法制局：建議參酌澳洲法制 功能式監理信貸活動

融資公司是否制訂專法專法已討論逾20年，立法院法制局報告指出，建議可參酌澳洲法制模式，研議採行「功能式監理」立法模式，將信貸活動納入管理，須取得信貸執照並進行分級監理，適度納管新興業態，落實融資業務監理。

台灣討論融資公司專法歷程逾20年，近期又有專法納管聲音。金管會日前表示，如果納管且比照金融業管理，將嚴重影響且排擠金融監理量能，現行是逐步將符合條件的租賃業者納入「金融消費者保護法（金保法）」管理，制定專法應有更全面與長期規劃。

立法院法制局最新議題研析報告指出，融資業務可包括金錢借貸、票據貼現、融資性租賃、融資性分期付款買賣、動產擔保借款、債權轉讓、票券及有價證券以外經主管機關核准之保證等；融資性租賃的當事人間，形式上雖是簽訂租賃契約，實質上則為金錢借貸關係。

報告表示，融資性租賃可涵蓋短期資金借貸、融資性租賃、債權轉讓、分期付款等業務，交易對象分為個人金融與法人金融。按其涉及的法律關係橫跨租賃、買賣、消費借貸等不同領域，契約屬性與營運模式也有差異。

報告說，由於這些業務並非受金融監理的特許行業，導致假買賣真借貸、簽發空白本票、巧立名目收費、借新還舊利滾利、不當催收、勾結詐騙等市場亂象頻傳，亟待主管機關積極檢討，並研議法規制度，據以妥適管理。

報告指出，國際上關於融資業務的專法規範模式，一是制定「機構式監理」專法，如台灣研議多年的融資公司法草案；二是制定規範業務行為的「功能式監理」專法，如澳洲2009年國家消費者信貸保護法。目前歐盟、英國、日本、南韓、新加坡、香港也定有專法，但大多是消費金融行為規範，並採登記制模式。

報告表示，以金保法納管融資租賃公司，確實難以涵括從事融資借貸業務的機構或自然人，現有規範架構也未能妥適規制相關業務行為。建議或可參酌澳洲法制模式，研議採功能式監理的立法模式，將信貸活動（Credit Activity）納入管理。

報告指出，立法時應要求企業或個人從事信用活動必須取得信貸執照（Credit License），按業務性質、規模及複雜性，進行不同強度的分級監理，適度納管新興業態及活動，以落實融資業務監理，保護消費者權益。