監院主辦國際監察年會…官網卻未見國名 要點進去才看得到

監察院為辦理APOR國際研討會爭取動支二備金750萬元，國民黨立委吳宗憲批評，我國雖為該會議組織會員國，但官網的國家列表卻不見我國國家名稱；監察院強調點進「Control Yuan（監察院）」就能看到，針對官網列表也會去特別注意，並做後續主張。

監察院今年將舉辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區（APOR）監察使年會暨人權國際研討會」，不過因預算遭刪，立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案，並獲朝野立委支持。

不過吳宗憲指出，管轄APOR的國際監察組織（International Ombudsman Institute, IOI）官網中的國家列表沒有我國國家名稱，僅有「Control Yuan（監察院）」，必須要點進介紹我國監察院的標題，才能看到監察院長陳菊的照片、「Control Yuan」（監察院）、和小小字體的「Taiwan, R.O.C.」。

吳宗憲表示，這個是要為政府說話，監察院必須提出嚴正抗議。監察院代理秘書長王增華解釋，點進「Control Yuan（監察院）」就能看到，至於列表看不到，監院也會去特別注意，並做後續主張。

吳宗憲批評，台灣要怎麼跟國外代表解釋，當人民問一句「陳菊還在嗎？」就會被警察連夜入宅抓捕到警局；有人民在街上開直播自拍，就被質疑是否為境外敵對勢力？有人民大喊自己是中國人時，就不被政府接納，甚至被處罰？因為政治立場不同而被不合比例的司法追殺。

吳宗憲表示，每下愈況的人權狀況，已逐漸與世界人權保障理念，背道而馳，那監察院舉辦這個國際組織的意義為何？如果國民無法感受到國家是保障人權的，那舉辦這一場華麗的研討會，對我國人權發展的實益何在？