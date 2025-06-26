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揚言「抽乾沼澤」、「MAGA」 李大維看川普口號：懷疑是否真能做到

聯合報／ 記者屈彥辰張文馨／台北即時報導
總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵 : 一位外交官的省思」。聯合報國際新聞資深副總編輯郭崇倫和李大維在席中對談，談及美國總統川普曾言要「排乾沼澤」（drain the swamp），李大維指出，包括川普提出的「MAGA」（Make America Great Again)、「抽乾沼澤」等口號，他個人懷疑是否真能做到。記者許正宏／攝影
總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵 : 一位外交官的省思」。聯合報國際新聞資深副總編輯郭崇倫和李大維在席中對談，談及美國總統川普曾言要「排乾沼澤」（drain the swamp），李大維指出，包括川普提出的「MAGA」（Make America Great Again)、「抽乾沼澤」等口號，他個人懷疑是否真能做到。記者許正宏／攝影

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。聯合報國際新聞資深副總編輯郭崇倫和李大維在席中對談，談及美國總統川普曾言要「排乾沼澤」（drain the swamp），李大維指出，包括川普提出的「MAGA」、「抽乾沼澤」等口號，他個人懷疑是否真能做到。

李大維今發表新書，在書中闡述面對幾起我國重大外交事件，背後的驚心動魄過程，也分享駐美觀察經驗。

郭崇倫說，李大維書裡分享在華府的經驗，當中包括人物描寫，李大維把這些當作是「inside the beltway」，這些人是華府的精英，在環城公路裡生活，且一旦選上了，到了華府不管是參議員、眾議員，乃至在政府裡任職，就離開不了。問題是，川普上台後，認為這是「華府沼澤」，這些華府的「establishment」都應該整個被清除。李大維怎麼看？

李大維說，「inside the beltway」說老實話，用心理學的名詞，久了以後就有一種「groupthink」，中文講叫「相濡以沫」，在這個城市待了10、20年後，思維邏輯模式幾乎是沒有太多的差別。今天在政府裡服務，等到念大學，學費非常貴，只好到外面的律師事務所（law firm）或是智庫（think tank），待遇比在政府裡高很多，可以付昂貴的大學學費。但是基本上還是運用過去的所有連結，再繼續為新的公司，比如說洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）、諾格（Northrop Grumman）這公司在繼續服務。

李大維表示，這些人的心態都差不多，美國是一個很大且多元的國家，出了495環城公路之外的人的思維模式，跟環城公路之內的思維模式有相當差異。川普這次能夠二次回歸、王者歸來，講老實話就是拜川普打出「MAGA」（Make America Great Again)，打出「抽乾沼澤」，這些口號是否能夠做到，他個人是懷疑的，因這牽涉到文化、組織的問題。

李大維認為，任何是組織跟文化的問題，想想毛澤東激烈手段，文化大革命殺了上千萬的人，毛澤東自己也認為能夠做得很有限，何況在民主國家裡，不可能用激烈的手段，雖然說是有人認為川普很多手法有點像文化大革命，大部分紐約時報之前的說法。

李大維指出，在中西部那些鐵鏽區，可能還覺得川普做的是正確的方向，因為他們認為在過去多少年來，許多政治正確的方法，如平權作為，做過頭了，應像鐘擺理論一樣，到了左的方向以後，就要往中間擺。他的感覺是，歷史長河裡面，就像鐘擺一樣，到了一個頭以後，就要向另外一個方向的中間去擺，「現在我們就在擺到另外一個方向的途中」。

華府 美國 李大維 川普 外交官

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