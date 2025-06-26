回顧裴洛西訪台決策…李大維曝3國安官員態度保留 揭蔡英文拍板考量

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，他在新書發表會回顧在總統府秘書長期間，對時任美國聯邦眾議院議長裴洛西訪台的決策過程；至少三位國安官員一度表達保留意見，最後時任總統蔡英文以國家元首的高度拍板，包含他在內都沒在表達意見，就是歡迎議長來訪。

裴洛西訪台結束後，中國大陸對台灣實施大規模軍演，讓越過台海中線成為新常態，李大維在書中回顧這段關鍵時刻，他稱自己並未參與所有決策會議及閱讀電報，但猶記國安團隊中至少有三位從專業角度對裴洛西議長來訪持保留意見，而自然，作為國安官員無法如元首般全方位思考。

與李大維對談的聯合報副總編輯郭崇倫提到裴洛西來訪事件，希望李大維分享更多幕後故事。

李大維說，他知道參與會議的官員有至少三位，此外還有其他人跟蔡表達保留意見，每一位都是從其代表的機關角度看問題；蔡在卸任前接受BBC專訪時說，台灣長期在國際間受到孤立打壓，沒有一個國家元首能抗拒這樣的高層訪問。

李大維在書中簡述了他的看法，他說，台灣長期在外交上被孤立，國人普遍都有被國際重視的期盼，但顧及後果及後續影響力應是最重要的。

李大維在新書發表會指出，蔡總統最後以國家元首的角度做了裁示，當時他也在場，他沒有表示別的意思，其他兩位也沒有，就是歡迎議長來訪。