對岸威脅關係存亡 李大維示警「不能全靠外力」：正確領導國民團結才是能量

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，談到重思台美議題，他說，台灣在中美關係的架構下，對中方而言是核心議題，但對美國則優先次序不高；來自對岸的威脅確實是存亡議題，當然不能全然仰賴外力支持，政府正確領導加上國民的團結才是真正長久持續的能量，這是1949年開始從未改變的法則。

對於給未來台美關係的建議，李大維接受媒體訪問時說，「進過廚房知道廚房裡的辛苦」，如今畢業就不對在廚房的辛苦外交人員給予建議；但要穩妥還是「中道審慎」為較好原則。

李大維在新書中提到，許多人認為美國總統川普的領導方向不可預測，交易作風大膽到危險，而有不少悲觀的看法；但無論如何，從實務角度考量，在川普任期4年，台灣還是必須謀求應對之策，設法深化交往，保障自身國家利益和人民福祉。

李大維提到，中美關係牽涉結構、意識形態、動機、利益不同，衍生許多待雙方領袖解決的問題，遠遠超過台美。台灣在其中，對中方而言是核心議題，但對美國則優先次序不高，且是不願浪費太多時間的項目。

李大維指出，來自對岸的威脅確實是存亡議題，當然不能全然仰賴外力支持，政府正確的領導，國民的努力團結自信堅持才是真正能長久持續的能量，這是1949年開始從未改變的法則。