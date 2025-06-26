快訊

00929等三檔台股ETF換股公告了！不只納入華碩 還有這些AI股

悠遊卡變提款卡！高中生破解晶片編碼 「退刷變現」騙走上萬元

高雄市長初選謠言不斷！傳將擔任邱議瑩競辦主委 陳其邁回應了

中央社／ 高雄26日電
民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，外傳高雄市長陳其邁將擔任競辦主委，陳其邁今天駁斥指是謠言，「我一頭霧水，這種亂放話是最廉價的政治攻防，我不以為然，希望大家能君子之爭」。聯合報資料照／記者郭韋綺 攝影
民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，外傳高雄市長陳其邁將擔任競辦主委，陳其邁今天駁斥指是謠言，「我一頭霧水，這種亂放話是最廉價的政治攻防，我不以為然，希望大家能君子之爭」。聯合報資料照／記者郭韋綺 攝影

民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，外傳高雄市長陳其邁將擔任競辦主委，陳其邁今天駁斥指是謠言，「我一頭霧水，這種亂放話是最廉價的政治攻防，我不以為然，希望大家能君子之爭」。

陳其邁今天下午出席活動時接受媒體聯訪。被問到有傳言指他將擔任邱議瑩競辦主委，陳其邁說，那是謠言，選舉的謠言非常多，不希望以訛傳訛。

他並直言，看到消息時，「我也是一頭霧水，這種沒有消息來源的亂放話，是最廉價的政治攻防，我不以為然」。也希望媒體針對不明來源或消息，能客觀平衡報導，但也不要天天都拿沒有來源的內容問他，「那我也會不堪其擾。」

陳其邁說，初選階段，希望大家都能君子之爭、公平競爭，大家提出好的政策，這才是正確的事情，也是市民的期待。邱議瑩今天也澄清強調，以陳其邁的高度，在初選這個階段，不適合、也不會去介入初選。

此外，民進黨高雄市黨公職與罷免志工今天在高雄文化中心舉辦記者會，宣布啟動挺花蓮的罷免行動。對於罷免議題，陳其邁說，市政是最重要的工作，高雄已沒有罷免活動，他對於選情評估也沒有概念，也沒有參與罷免事務。

但陳其邁說，罷免是人民的權利，跟選舉一樣重要，希望罷免活動都能順利進行。人民期待的是一個穩定、進步的國會，雖有不同的意見，但涉及國家利益時，各政黨都能拋棄政黨利益，以國家利益為優先。

他並表示，地方的建設不能停，常常刪減預算也會牽一髮而動全身，尤其高雄很多建設需要中央的補助，所以真的希望立委對於地方的建設要多支持，相信這也是所有選民的期待，各縣市都一樣。

高雄市 陳其邁 邱議瑩 罷免 民進黨

延伸閱讀

罷團預告至少8席藍委被罷 陳其邁：對罷免選情「沒有概念」

邱議瑩公布首支競選影片 「恰北北」為對抗不公不義

獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

影／牽動高雄市長初選　趙天麟公開宣布支持邱議瑩

相關新聞

讚蔡政府國安領域穩定 李大維暗諷團隊1人：蔡英文曾說「管好你的推文」

曾任國安會秘書長、外交部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》。李大維在新書描述與前總統...

政壇人士介入…李大維新書揭秘 蔡英文演說為何被稱「未完成的答卷」

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，他在外長章節提及前總統...

對岸威脅關係存亡 李大維示警「不能全靠外力」：正確領導國民團結才是能量

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，談到重思台美議題，他說...

回顧裴洛西訪台決策…李大維曝3國安官員態度保留 揭蔡英文拍板考量

曾任國安會秘書長、外交部部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，他在新書發表會回顧在總...

還原重要外交事件！李大維新書發表 項國寧：才知道背後「步步驚心」

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵 : 一位外交官的省思」。聯合報執行董事項國寧與會致詞，還原李大維出書過程之外，...

漢光41號專屬臂章首度曝光！融入玉山、堡壘意象

全社會防衛韌性第四次委員會議26日登場，賴清德總統開場致詞時表示，7月「國家團結月」是透過漢光演習與城鎮韌性演習驗證，展...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。