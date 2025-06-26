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花蓮鐵路雙軌、高架化落空 交長陳世凱澄清沒跳票

中央社／ 花蓮縣26日電
花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，藍營批政策跳票、要求中央兌現。交通部長陳世凱今天澄清沒跳票，因分2個計畫仍可同時動工，也會減輕地方負擔。聯合報資料照／記者杜建重 攝影
花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，藍營批政策跳票、要求中央兌現。交通部長陳世凱今天澄清沒跳票，因分2個計畫仍可同時動工，也會減輕地方負擔。聯合報資料照／記者杜建重 攝影

花蓮地區7處鐵路平交道高架化合併雙軌電氣化工程落空，藍營批政策跳票、要求中央兌現。交通部長陳世凱今天澄清沒跳票，因分2個計畫仍可同時動工，也會減輕地方負擔。

立法院交通委員會委員今天到花蓮考察，前往建國路、中華路平交道會勘，並與花蓮縣府座談，擔任交通委員會召委的民眾黨立委林國成、民眾黨立委林憶君及國民黨立院黨團總召傅崐萁等人出席，國民黨花蓮縣黨部也邀請在地民意代表、村里長到場聽取簡報。

陳世凱指出，鐵路高架化、雙軌電氣化不會停擺，也沒有跳票，都是對於未來花東鐵路提速的重要方案，交通部2度提案行政院併案執行，但被以「應符合全國一致性原則」退回，高架化由花蓮縣府提出可行性評估報告，分2個計畫進行。

陳世凱強調，鐵路高架化及雙軌電氣化可能是不同計畫，因工程有很多重疊，會同時施作，整體的工程經費交通部也會協助，盡量用雙軌電氣化預算吸納，減輕地方政府負擔。

傅崐萁於會勘指出，2任交通部長承諾花蓮危險平交道高架化，由中央概括承受，陳世凱應兌現而不是跳票，若沒辦法承擔政府對人民的承諾，就應該道歉、請辭下台。

陳世凱會勘致詞提到，今天考察前看到某政黨在花蓮某地方報紙買廣告、大篇幅刊登「交通部跳票」，還動員到場，不希望考察成為政治或選舉活動，「參加過很多場考察，沒遇過這樣的壓力」；傅崐萁回應，「你心中有黨派，才在扯黨派」。

林國成會後裁示，2個月內交通部、鐵道局及花蓮縣府要達成協商，解決目前遇到的問題，交通部也承諾會盡快取得共識。

陳世凱 鐵路高架化 花蓮 考察 林國成 傅崐萁 交通部長

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