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讚蔡政府國安領域穩定 李大維暗諷團隊1人：蔡英文曾說「管好你的推文」

聯合報／ 記者張文馨屈彥辰／台北即時報導
曾任國安會秘書長、外交部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》。記者許正宏／攝影
曾任國安會秘書長、外交部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》。記者許正宏／攝影

曾任國安會秘書長、外交部長和駐美代表的資深外交官李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》。李大維在新書描述與前總統蔡英文互動的細節時形容蔡「自信沉穩」，在國安領域做到不挑釁、不冒進，在壓力下也不屈服，而蔡的國安團隊成員背景不同，「有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、政策有別」，外界猜測這是在唱雙簧，但他親耳聽到的是，蔡總統在內部會議說「管好你的推文」。

李大維形容蔡英文是自信沉穩，在國安領域做到不挑釁、不冒進，在壓力下也不屈服；對蔡總統的兩岸政策，他認為是「審時度勢，靜待時機」。

李大維表示，蔡政府八年任期，國安政策有相對包容性、穩定且一致，國安團隊成員背景各不相同。有時，會看到某些首長在社群平台上令人突兀的推文與國家元首的風格、政策有別，相信有不少人會臆測這是在「唱雙簧」，但他親自聽到的是，蔡總統對此在會議中以她一貫的陳靜語氣說：「管好你的推文。」這句指示的效果通常只有數周，而這種運作模式也不斷重複。

李大維在書中寫道，類此「自走砲」型的閣員，通常非官僚體系出身，或許是基於自己的政治理念與信仰。這樣的作為或可視為引領風潮、開風氣之先，但並非適用所有情況，例如在必須考量各方解讀及其後續影響，講究字斟句酌的國安領域就不然，須誡之慎之。

李大維並未在書中點名，但蔡英文執政期間，最知名且經常在推特發文甚至公開發言直接嗆辣的正是時任外長、現任國安會秘書長吳釗燮

李大維會後受訪拒絕證實，他說，既然在書裡面沒寫出名字，就不多說了。

蔡英文 李大維 外交官 國安會 吳釗燮 兩岸政策

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