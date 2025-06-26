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「不要讓台灣孤立」 前日本大臣小林鷹之：盼強化日台3紐帶

中央社／ 台北26日電
國防部長顧立雄（右）25日接見日本眾議院議員小林鷹之（左）。圖／國防部提供（中央社）
國防部長顧立雄（右）25日接見日本眾議院議員小林鷹之（左）。圖／國防部提供（中央社）

來台訪問的日本前經濟安保大臣小林鷹之今天表示，日本與台灣有歷史、經濟、心與心3個紐帶，日台紐帶的戰略意義還有「任何時刻都不要讓台灣孤立」。

小林鷹之25日至27日訪台，期間晉見總統賴清德，並與立法院長韓國瑜、前總統蔡英文、國防部長顧立雄等人會面，他今天下午在外交部接受媒體訪問。

小林鷹之表示，睽違7年來台訪問，日本與台灣共享基本的價值觀，對日本而言，台灣是多年來的朋友和夥伴，此行晉見賴總統，針對廣泛的議題進行交流。

針對會談內容，小林鷹之表示，賴總統有很多的話想講，但因為各自的行程關係，所以一個半小時結束了會談，但富有成果，內容包括如何進一步提升日台關係，因他曾任日本首任的經濟安保大臣，所以兩人也討論具體的經濟安全議題，以及日本與台灣所面臨共同課題，如何取得合作等進行交流。

小林鷹之說，令他印象深刻的是賴總統說的一句話，「對印太地區的和平與穩定而言，我強烈期待日本發揮領導力」。

至於此次訪台目的，小林鷹之說明，他作為政治家重視心靈紐帶，日本和台灣之間有歷史、經濟、心與心3個紐帶，希望3個紐帶進一步加強，而這些紐帶還有戰略意義就是「任何時刻都不要讓台灣孤立」，他抱持這個想法來台訪問。

小林鷹之指出，此行也針對非紅供應鏈等議題，與賴總統、韓國瑜以及台灣的部會首長等高層，進行相當具體的意見交流，獲得成果。

日本 外交部

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