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【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

聯合報／ 主筆室
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）與書記長陳培瑜向立法院長韓國瑜喊話「上班了、收心了」，並調侃韓「度假一條龍、上班一條蟲」，是國會的薪水小偷。記者林伯東／攝影
民進黨立院黨團幹事長吳思瑤（左）與書記長陳培瑜向立法院長韓國瑜喊話「上班了、收心了」，並調侃韓「度假一條龍、上班一條蟲」，是國會的薪水小偷。記者林伯東／攝影

狼又來了？經濟部長郭智輝昨天表示，撥補台電千億若無法獲得立院同意，電價沒有不漲的理由，官員則透露，如果沒有補貼，10月電價將調漲5％；立法院長韓國瑜昨天銷假上班，綠委今天調侃韓應收心上班快審特別條例，其實就是和郭智輝合演一齣漲價秀。但台電能源政策失當，縱容綠電蟑螂，其實更是瀕臨破產的推手。除了拿撥補，台電還會什麼？

郭智輝上任一年多，彷彿為台電爭取撥補是他首要任務。去年為了向立院爭取2000億的台電補助，不惜賭上烏紗帽，拍胸脯保證2年不漲電價。只是貼補台電爭議太大，立法院未同意，大罷免在即，民進黨暫時踩煞車。但台電終究撐不住，郭智輝說非漲不可，官員放出5%漲幅，用意即在探風向。 

立法院長韓國瑜難得請長假出國參加兒子的畢業典禮，返國之前，民進黨早就開始鋪陳。行政院長卓榮泰先在公開活動場合提到4100億元的特別條例草案，特別強調其中千億將用來撥補台電，藉此穩定財務與民生電價，希望立院能儘速通過。這是步驟一。

接著，郭智輝在立院說十月非漲電價不可之後，官員放話預定漲幅是5%，引來民眾的關注，這是步驟二；今天民進黨立院黨團喊話韓國瑜收心上班，別做薪水小偷，4100億元特別預算等條例有待韓趕快召集協商，這是步驟三。 

這一系列的操作，就是要把錯誤能源政策的壓力轉嫁國民黨。如果特別條例不通過，這筆帳就要記在韓國瑜頭上；如果千億補貼被刪，就是國民黨的錯，10月漲電價就要怪國民黨；如果特別條例過了，台電如願拿到補貼，那就是民進黨的努力成果。但，這樣的邏輯合理嗎？    

如果攤開台電的帳本就可以輕易戳破民進黨的邏輯，台電累計虧損已達4200億，負債比達92%，今年前4月虧損達315億，幾乎每月要虧損80億，除了非核家園不用核電之外，綠電政策也是快速走向破產的元凶之一。

立委連年要求經濟部檢討再生能源躉購費率退場機制，官員們總是允諾檢討，但買綠電的經費卻一年比一年高。以2019年為例，購綠電經費才248億，2020年353億， 2021年426億，2022年588億，2023年905億，2024年1311億元，今年預計要花1325億元。去年修再生能源條例時，經濟部承諾提出退場規劃，但卻無下文，結果還是買綠電的錢越花越多。

德國是發展再生能源的模範生，兩年前再生能源占比已超過55%，關鍵在於躉購費率制度完善，使再生能源佔比快速提升，並在躉購費率制度上路17年後導入競標機制，逐步淘汰躉購費率，透過市場機制的運作創造公平競爭環境。 

反觀我國的再生能源躉購費率，自2010年起推出後就亂象不斷，近年來光電弊案頻傳，不僅官商勾結，綠電蟑螂更是各地橫行，根本原因就是綠電躉購費率補助利益龐大。最近高雄和山光電案場山頭被剷平，逼使高雄市長陳其邁出手廢止水保計畫，並函請中央廢止籌設許可，若非躉購費率利益太誘人，業者何來剷平山頭的惡膽？

若要追究源頭，台電很難卸責。再生能源躉購費率制度上路已15年，但導入市場機制卻牛步化，躉購費率制度明年開始才要逐步退場，但也僅限於固定式風機，高佔比的光電根本沒人討論，顯示台電仍無法割斷對躉購費率的依賴。

台電沒有積極作為，後果就是產業報酬率不合理、市場競爭不公平，台電變相障低效率甚至破壞環境的產業。原來是金雞母的國營事業，如今落得快要破產的悲慘命運，連百姓也被迫跟著勒緊褲帶過日子，孰令致之？   

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