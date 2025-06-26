總預算遭刪減 府院等4機關申請動支第二預備金1.5億

中央政府總預算遭立法院刪減，主計總處副主計長陳慧娟今天證實，總統府、行政院、監察院、不當黨產處理委員會都請立法院同意動支第二預備金共新台幣1.5億元支應，行政院已函文給立法院，立院已交付委員會，仍待排案審查。

根據預算法第22條第2項，立法院審議刪除或刪減的預算項目及金額，不得動支預備金。但法定經費或經立法院同意者，不在此限。

立法院財政、司法及法制委員會聯席會議今天審查行政院函為監察院114年度辦理「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」所需經費不敷，請同意動支114年度中央政府總預算第二預備金750萬元支應案。

監察院代理秘書長王增華報告說明，監察院在1994年就以「中華民國監察院（Control Yuan，R.O.C.）」名義加入國際監察組織（IOI）並成為正式會員，會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），這次也是監察院第3度獲同意主辦APOR年會。

王增華解釋，本屆APOR年會將在今年9月3日至9月5日在台北舉行，將邀請APOR全體會員、IOI重要成員、日韓或太平洋地區友邦等監察人權機關出席，預計支出來賓機票、膳宿、場租布置等共750萬元，希望善盡會員義務，擴展國際監察社群交流空間。

陳慧娟指出，這項經費原本已納編監察院114年度預算案「議事業務」工作計畫項目，但經立法院大院審議後全數刪減，為避免影響國際聲譽，因此依預算法第22條第2項規定，報請立法院同意動支114年度中央政府總預算第二預備金支應。

民進黨立委郭國文關切監察院預算遭刪減，其餘積欠款項如水電費等要如何處理。王增華回應，監察院另透過行政院請求立法院同意動支第二預備金約7900萬元。

陳慧娟表示，因APOR年會舉辦在即，因此先將這筆750萬元送出來，另還會有第2波，主要是監察院、總統府、行政院、不當黨產處理委員會因經費不足，也盼立法院同意動支第二預備金共約1.5億元。

民進黨立委李坤城關切動支第二預備金進度，是否已交付立法院司法法制、內政與財政委員會審查。陳慧娟表示回應，行政院已發函給立法院，立法院已付委，待3個委員會安排審查。

根據行政院函文，總統府、行政院、不當黨產處理委員會及監察院基本運作維持經費不敷，盼立法院同意動支本年度中央政府總預算第二預備金1億5541萬4000元支應。

函文提到，總統府所需金額為416萬5000元，項目包含水電費291萬餘元、總統副總統訪視及國政諮詢會議等共76萬餘元、新聞發布業務48萬餘元。

行政院則提出6652萬8000元需求，其中涵蓋一般行政業務費2697萬餘元、施政及法制業務778萬餘元、聯合服務業務2162萬餘元、新聞傳播業務1015萬餘元。

監察院為7968萬1000元，包含基本行政工作維持及資訊管理費用共5331萬元、議事業務344萬餘元、調查巡察業務721萬元、國家人權業務943萬餘元，其他設備如伺服器虛擬化平台軟體設備等共628萬元。

不當黨產處理委員會評估，因黨產處理業務1173萬餘元預算遭全數刪除，截至今年底還需要504萬元支應。

今天會議散會前，會議主席、民進黨立委賴惠員詢問在場立委是否同意監察院動支第二預備金750萬元支應案，報提院會，最後無人表達明確異議，因此通過。