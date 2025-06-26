快訊

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

總預算遭刪減 府院等4機關申請動支第二預備金1.5億

中央社／ 台北26日電

中央政府總預算遭立法院刪減，主計總處副主計長陳慧娟今天證實，總統府、行政院監察院、不當黨產處理委員會都請立法院同意動支第二預備金共新台幣1.5億元支應，行政院已函文給立法院，立院已交付委員會，仍待排案審查。

根據預算法第22條第2項，立法院審議刪除或刪減的預算項目及金額，不得動支預備金。但法定經費或經立法院同意者，不在此限。

立法院財政、司法及法制委員會聯席會議今天審查行政院函為監察院114年度辦理「2025年第37屆澳紐及太平洋地區監察使年會暨人權國際研討會」所需經費不敷，請同意動支114年度中央政府總預算第二預備金750萬元支應案。

監察院代理秘書長王增華報告說明，監察院在1994年就以「中華民國監察院（Control Yuan，R.O.C.）」名義加入國際監察組織（IOI）並成為正式會員，會籍隸屬澳紐及太平洋地區（APOR），這次也是監察院第3度獲同意主辦APOR年會。

王增華解釋，本屆APOR年會將在今年9月3日至9月5日在台北舉行，將邀請APOR全體會員、IOI重要成員、日韓或太平洋地區友邦等監察人權機關出席，預計支出來賓機票、膳宿、場租布置等共750萬元，希望善盡會員義務，擴展國際監察社群交流空間。

陳慧娟指出，這項經費原本已納編監察院114年度預算案「議事業務」工作計畫項目，但經立法院大院審議後全數刪減，為避免影響國際聲譽，因此依預算法第22條第2項規定，報請立法院同意動支114年度中央政府總預算第二預備金支應。

民進黨立委郭國文關切監察院預算遭刪減，其餘積欠款項如水電費等要如何處理。王增華回應，監察院另透過行政院請求立法院同意動支第二預備金約7900萬元。

陳慧娟表示，因APOR年會舉辦在即，因此先將這筆750萬元送出來，另還會有第2波，主要是監察院、總統府、行政院、不當黨產處理委員會因經費不足，也盼立法院同意動支第二預備金共約1.5億元。

民進黨立委李坤城關切動支第二預備金進度，是否已交付立法院司法法制、內政與財政委員會審查。陳慧娟表示回應，行政院已發函給立法院，立法院已付委，待3個委員會安排審查。

根據行政院函文，總統府、行政院、不當黨產處理委員會及監察院基本運作維持經費不敷，盼立法院同意動支本年度中央政府總預算第二預備金1億5541萬4000元支應。

函文提到，總統府所需金額為416萬5000元，項目包含水電費291萬餘元、總統副總統訪視及國政諮詢會議等共76萬餘元、新聞發布業務48萬餘元。

行政院則提出6652萬8000元需求，其中涵蓋一般行政業務費2697萬餘元、施政及法制業務778萬餘元、聯合服務業務2162萬餘元、新聞傳播業務1015萬餘元。

監察院為7968萬1000元，包含基本行政工作維持及資訊管理費用共5331萬元、議事業務344萬餘元、調查巡察業務721萬元、國家人權業務943萬餘元，其他設備如伺服器虛擬化平台軟體設備等共628萬元。

不當黨產處理委員會評估，因黨產處理業務1173萬餘元預算遭全數刪除，截至今年底還需要504萬元支應。

今天會議散會前，會議主席、民進黨立委賴惠員詢問在場立委是否同意監察院動支第二預備金750萬元支應案，報提院會，最後無人表達明確異議，因此通過。

行政院 立法院 監察院

延伸閱讀

監院辦APOR動支二備金750萬 藍稱當用則用開綠燈放行

再2天就過覆議期限 政院邀專家研擬軍人待遇修法爭議

監察院存廢 侯友宜：監院沒贏得人民信任

藍白合體宣示廢監院 盼綠找回理想

相關新聞

李大維新書發表 老長官蔡英文讚專業：幫台灣走向世界

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日擔任總統府...

李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

外交部前部長、前駐美代表李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話、川蔡通話，以及擔任駐美代表...

當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫工程，今年卻遭退回。立法院交通委員會今天到花蓮視察，...

核三重啟公投辯論8月登場 政院：無直接運轉空間

核三重啟公投8月23日投票，官辦辯論會預計8月7日開始，民眾黨預告要舉辦百場座談會，外界關注反方安排。行政院發言人李慧芝...

【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

狼又來了？經濟部長郭智輝昨天表示，撥補台電千億若無法獲得立院同意，電價沒有不漲的理由，官員則透露，如果沒有補貼，10月電...

鏡週刊幫「平反」鄭文燦起死回生？綠營解讀未來走向

「鏡週刊」6月24日出刊的封面主題報導為「栽贓3人密室喬開發 鄭文燦案爆檢察官偽造證據」，大意概指前桃園市長鄭文燦在任內進行華亞科技園區土地開發案被起訴，被承辦的桃園地檢署檢察官陳嘉義當成「鐵證」的錄音，並非如檢察官所稱「3人密室」，而且取得方式不正當，涉嫌偽造文書、錄音證據應被排除等，結論是鄭文燦被控收賄500萬元涉貪汙案，恐會因此逆轉。 鏡週刊被部分人暱稱「鏡檢」，因為鏡週刊在重大爭議司法案件，總是能搶先其他媒體從不同管道獲得非一般記者詳做功課就能爬梳出來的特定角度。這次鏡週刊報導鄭文燦「有救」，民進黨內部人士大都這樣解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。