李大維新書發表 老長官蔡英文讚專業：幫台灣走向世界

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日擔任總統府秘書長，時值前總統蔡英文任期內。蔡英文今在李大維的新書發表上，以「老長官」身分親自錄影致詞，稱讚李大維以其外交專業，幫助台灣持續走向世界。監察院前院長錢復也讚李大維，是「這40年間本國最傑出的外交官。」

蔡英文表示，首先恭喜李大維的新書「和光同塵」終於要和大家見面。在這本書裡，除了讓更多人能夠一窺外交工作的神秘與真實，還有許多對於國家的制度、國際關係以及個人角色深刻的反思的描述。外交工作是一項專業且關係到國家整體利益與安全的工作，它不屬於任何政黨，而是屬於國家長遠發展的基石，李大維的外交生涯就是最好的詮釋。

蔡英文指出，李大維從駐美代表、外交部長，到國安會與總統府秘書長，歷經多位總統任期，始終以穩健、理性、務實的態度，守住台灣的國家利益，也幫助政府在複雜的國際事務中，贏得民主夥伴的尊重與信任。李大維在面對國會質詢以及國際媒體的謹慎發言，也令她非常印象深刻，因為李大維明白外交官必須展現沉穩，才能夠維持國家對外的立場，讓台灣持續的走向世界。

蔡英文說，她也非常感謝李大維在她擔任總統任內，提供許多務實的建議，更常常用清晰的判斷與豐富的經驗，協助我們在多變的情勢中掌握全局，做出正確的決策。李大維的低調與穩定，在台灣面臨關鍵的時刻，都發揮了重要的力量。

蔡英文強調，這本書，看見一位外交官誠懇的初心，也看到了有許多人依然非常努力，盡力用他們的專業與理性，撐起國家的穩定與前行。再一次恭喜李大維，也誠摯地推薦「和光同塵」，給關心國家未來的每一位讀者。

錢復致詞，讚許李大維是上世紀的最後的20年和本世紀最初的20年、這40年間本國最傑出的外交官。

錢復還提到小插曲，他要為本書寫序時，先拿到草稿，一個字一個字看，然後發現錯字很多，要李大維仔細校對；當事後看到聯合報連日全版刊登書摘，聯合報又刊出世界日報社長張宗智的書評，他肯定出版社聯經文化，能將李大維的所見所思完整貢獻給所有讀者，希望大家仔細閱讀。