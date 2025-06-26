快訊

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

沒有最低只有更低！台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現

藍指金馬禁限制水域修法未放棄主權 綠：反對到底

中央社／ 台北26日電

國民黨立委陳永康今天表示，將金馬海域等禁限制水域權責改為海委會，構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，並非放棄任何主權。民進黨團幹事長吳思瑤指出，修法將使金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化，全力反對到底。

國民黨立委陳永康等人提案修改兩岸人民關係條例，將金馬海域等禁限制水域權責，由國防部改為海洋委員會，引發爭議。國防部、海委會皆表示反對，民進黨立法院黨團更指出，修法是讓金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化。

國民黨立法院黨團副書記長陳玉珍、陳永康在立法院國民黨團召開「竹篙凑菜刀，大惡罷大抺紅，國安修法不容亂扯」記者會。

陳永康指出，他提出修法的目的是維護主權、確保和平，兩岸人民關係條例是方法，手段是海巡署執法，而不是軍事衝突。國軍的任務是衛疆，戰時才會對未經通報進入禁限制水域的不明物體射擊，平時軍艦是不進入禁限制水域的，目的、方法及手段不應該混淆。

陳永康表示，去年2月14日金門發生中國大陸三無船翻覆的意外事件，幸運的是，起因是執法造成意外，而不是軍事行為，就算是雙法執法船發生擦撞、互射水炮射擊，都不構成武裝衝突要件。若有單方軍艦介入，就是武裝衝突。

陳永康指出，修法的構想是降低衝突，讓雙方以執法人溝通，海巡對海警，並沒有放棄任何對主權的強調，對於防衛領土的決心，保護中華民國，不管是外離島、台海，都要堅守。

陳玉珍表示，陳永康提出兩岸人民關係條例修法，符合金門當地的實情，卻被民進黨刻意抹黑，指國民黨故意要把台灣與大陸變成「內海化」關係，貶低台灣主權。

陳玉珍指出，金門島禁限制水域由海巡負責，不管國防部、海委會都是中央單位，不會貶低國家主權。金門禁限制水域的執法現狀，就是由海巡署負責，修法是確立法令符合現狀。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長陳培瑜召開記者會指出，國民黨推出多部國安惡法，藉此扯國安後腿，包括國民黨立委陳永康所提兩岸人民關係條例第29條的修法，將使金馬海域內海化、台海戰事內戰化、國際伸援真空化，而國民黨立委陳玉珍、陳雪生所提離島建設條例修法版本，更是協助中國洗產地，大開國安後門。

媒體追問，對於陳永康所提兩岸人民關係條例修法，民進黨團如何應對。吳思瑤說，民進黨團會全力反對到底，也會配合民團，要用民主的力量剔除這些雜質的惡法。

國民黨 修法

延伸閱讀

禁限水域交海委會公告非矮主權 陳永康：避免升高衝突

羅明才服務處主任遭羈押 陳玉珍：民進黨在斷反罷手腳

綠撇雜質說非針對在野 陳玉珍：不服賴意志的都是雜質

館長被指中共統戰樣板 陳玉珍：郭昱晴夫上陸官媒不是？

相關新聞

李大維新書發表 老長官蔡英文讚專業：幫台灣走向世界

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日擔任總統府...

李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

外交部前部長、前駐美代表李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話、川蔡通話，以及擔任駐美代表...

當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫工程，今年卻遭退回。立法院交通委員會今天到花蓮視察，...

核三重啟公投辯論8月登場 政院：無直接運轉空間

核三重啟公投8月23日投票，官辦辯論會預計8月7日開始，民眾黨預告要舉辦百場座談會，外界關注反方安排。行政院發言人李慧芝...

【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

狼又來了？經濟部長郭智輝昨天表示，撥補台電千億若無法獲得立院同意，電價沒有不漲的理由，官員則透露，如果沒有補貼，10月電...

鏡週刊幫「平反」鄭文燦起死回生？綠營解讀未來走向

「鏡週刊」6月24日出刊的封面主題報導為「栽贓3人密室喬開發 鄭文燦案爆檢察官偽造證據」，大意概指前桃園市長鄭文燦在任內進行華亞科技園區土地開發案被起訴，被承辦的桃園地檢署檢察官陳嘉義當成「鐵證」的錄音，並非如檢察官所稱「3人密室」，而且取得方式不正當，涉嫌偽造文書、錄音證據應被排除等，結論是鄭文燦被控收賄500萬元涉貪汙案，恐會因此逆轉。 鏡週刊被部分人暱稱「鏡檢」，因為鏡週刊在重大爭議司法案件，總是能搶先其他媒體從不同管道獲得非一般記者詳做功課就能爬梳出來的特定角度。這次鏡週刊報導鄭文燦「有救」，民進黨內部人士大都這樣解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。