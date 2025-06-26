從成大借調未滿1年 南市研考會主委蒙志成遭檢舉涉貪...市府回應了
台南市政府研考會主委蒙志成疑涉私用公務車、不當用主管特支費，檢調今上午發動搜索，調查官並帶他到市府辦公室調閱、查扣相關事證，蒙志成近中午被調查官從辦公室帶走時喊冤，表示是被亂檢舉；市府發言人田玲瑚回應，市府秉持依法行政，配合檢調釐清案情，期望能毋枉毋縱。
調查人員一早就到市府研考會主委辦公室搜索，蒙志成也在辦公室裡配合調查，近中午時被帶出辦公室門口時，媒體記者詢問要不要說明、是特支費嗎？他表示「沒事啦，我都不知道啊」、「就有人亂檢舉」；記者追問會不會覺得自己是清白的？蒙志成也回「是啊！」
蒙志成是成功大學政治學系副教授，曾任中國政治學會財務長、美國麻省理工學院訪問學者等，具政治心理學、政治學方法論、兩岸關係、民意研究等專長，去年7月2日借調擔任台南市研考會主委，尚未滿1年。
近期台南市府推動ATM提款脫口罩政策引起熱烈討論，就是研考會創新作為，在ATM旁加裝辨識系統，若戴口罩或安全帽遮住臉部，系統會出聲「請脫下口罩」，若隔10多秒未配合則響警報引起注意，能有效提升金融交易安全，降低詐騙風險；目前首批盤點出20個熱點，逐步裝設辨識系統。
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