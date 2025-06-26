邱議瑩公布首支競選影片 「恰北北」為對抗不公不義

民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，投入黨內高雄市長初選，今天公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」，細數從政30年點滴，片中也說「恰北北」是為對抗不公不義。

邱議瑩首支競選影片「邱議瑩的每一天」，先以其選區開頭，指她來自高雄最大的選區，每天清晨到深夜來返於深山與都會之間，只希望能幫高雄多做一些事。

此外，邱議瑩也在影片回答自己為什麼「恰北北」，是為了要對抗不公不義。影片也提及，她曾經罹癌，康復後無所畏懼，人生的志向是希望能在高雄市長陳其邁與歷任高雄市長完成的事情上，更進一步讓高雄成為幸福六星城市。

邱議瑩表示，希望透過這支影片，和老朋友一起回想打拚的日子，讓新朋友能更認識她。高雄從重工業到高科技，從文化沙漠到演唱會之城，改變已經發生，希望市民給她機會，在高雄轉型的第二階段，一起努力讓高雄繼續贏。

邱議瑩幕僚說，這隻影片是他們每一天的生活，在高雄東九區的行程，車程往往要半小時以上，還要趕高鐵到台北開會，再回到美濃、旗山，但邱議瑩一直都比助理更衝更猛，笑說邱議瑩一天一杯精力湯的習慣，是真的有效。

另外，有傳言指陳其邁將擔任競辦主委及民進黨前立委趙天麟擔任總幹事，邱議瑩今天受訪澄清表示，以陳其邁的高度，不適合、也不會介入初選；至於總幹事人選，每個幫忙的民代、市民都是總幹事，一起努力讓高雄更好。

陳其邁核心幕僚也澄清，擔任主委是「假訊息」。同樣投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆、許智傑，今天出席活動時均強調，陳其邁是高雄的公共財，並批造謠的人別有用心，「有心人刻意的造謠放話，可以停止了！」