快訊

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

沒有最低只有更低！台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現

邱議瑩公布首支競選影片 「恰北北」為對抗不公不義

中央社／ 高雄26日電

民進黨高雄市立委邱議瑩成立競選辦公室，投入黨內高雄市長初選，今天公布首支競選影片「邱議瑩的每一天」，細數從政30年點滴，片中也說「恰北北」是為對抗不公不義。

邱議瑩首支競選影片「邱議瑩的每一天」，先以其選區開頭，指她來自高雄最大的選區，每天清晨到深夜來返於深山與都會之間，只希望能幫高雄多做一些事。

此外，邱議瑩也在影片回答自己為什麼「恰北北」，是為了要對抗不公不義。影片也提及，她曾經罹癌，康復後無所畏懼，人生的志向是希望能在高雄市長陳其邁與歷任高雄市長完成的事情上，更進一步讓高雄成為幸福六星城市。

邱議瑩表示，希望透過這支影片，和老朋友一起回想打拚的日子，讓新朋友能更認識她。高雄從重工業到高科技，從文化沙漠到演唱會之城，改變已經發生，希望市民給她機會，在高雄轉型的第二階段，一起努力讓高雄繼續贏。

邱議瑩幕僚說，這隻影片是他們每一天的生活，在高雄東九區的行程，車程往往要半小時以上，還要趕高鐵到台北開會，再回到美濃、旗山，但邱議瑩一直都比助理更衝更猛，笑說邱議瑩一天一杯精力湯的習慣，是真的有效。

另外，有傳言指陳其邁將擔任競辦主委及民進黨前立委趙天麟擔任總幹事，邱議瑩今天受訪澄清表示，以陳其邁的高度，不適合、也不會介入初選；至於總幹事人選，每個幫忙的民代、市民都是總幹事，一起努力讓高雄更好。

陳其邁核心幕僚也澄清，擔任主委是「假訊息」。同樣投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆、許智傑，今天出席活動時均強調，陳其邁是高雄的公共財，並批造謠的人別有用心，「有心人刻意的造謠放話，可以停止了！」

邱議瑩 影片

延伸閱讀

獨／政壇復出起手式？趙天麟今公開力挺邱議瑩 傳入競選團隊助攻市長初選

【即時短評】 趙天麟公開挺邱議瑩 是助攻還是絆腳石？

【即時短評】最大絆腳石已剷除 綠高市初選4搶1變菊系內戰

影／牽動高雄市長初選　趙天麟公開宣布支持邱議瑩

相關新聞

李大維新書發表 老長官蔡英文讚專業：幫台灣走向世界

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日擔任總統府...

李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

外交部前部長、前駐美代表李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話、川蔡通話，以及擔任駐美代表...

當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫工程，今年卻遭退回。立法院交通委員會今天到花蓮視察，...

核三重啟公投辯論8月登場 政院：無直接運轉空間

核三重啟公投8月23日投票，官辦辯論會預計8月7日開始，民眾黨預告要舉辦百場座談會，外界關注反方安排。行政院發言人李慧芝...

【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

狼又來了？經濟部長郭智輝昨天表示，撥補台電千億若無法獲得立院同意，電價沒有不漲的理由，官員則透露，如果沒有補貼，10月電...

鏡週刊幫「平反」鄭文燦起死回生？綠營解讀未來走向

「鏡週刊」6月24日出刊的封面主題報導為「栽贓3人密室喬開發 鄭文燦案爆檢察官偽造證據」，大意概指前桃園市長鄭文燦在任內進行華亞科技園區土地開發案被起訴，被承辦的桃園地檢署檢察官陳嘉義當成「鐵證」的錄音，並非如檢察官所稱「3人密室」，而且取得方式不正當，涉嫌偽造文書、錄音證據應被排除等，結論是鄭文燦被控收賄500萬元涉貪汙案，恐會因此逆轉。 鏡週刊被部分人暱稱「鏡檢」，因為鏡週刊在重大爭議司法案件，總是能搶先其他媒體從不同管道獲得非一般記者詳做功課就能爬梳出來的特定角度。這次鏡週刊報導鄭文燦「有救」，民進黨內部人士大都這樣解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。