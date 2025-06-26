快訊

台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

沒有最低只有更低！台幣升最猛 日圓韓元甜甜價再現

聽新聞
0:00 / 0:00

監院辦APOR動支二備金750萬 藍稱當用則用開綠燈放行

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案。記者李成蔭／攝影
立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案。記者李成蔭／攝影

立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案，朝野立委都樂見監院國際參，雖協商期間一度為監院長陳菊是否出席爭吵，但最後在會議主席協調下，現場立委對同意動支、報提院會無明確異議，該案順利通過。

監察院近期多次表示預算遭砍，導致相關業務無法推動，尤其國際事務也受影響。財委會、司委會今舉行立法院第3會期第1次聯席會議，審查監院辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區（APOR）監察使年會暨人權國際研討會」動支114年度中央總預算第二預備金750萬元案。

監察院代理秘書長王增華表示，該研討會所屬組織我國是少數以「中華民國監察院」名義參與的國際組織及活動，前年也成功爭取第三度主辦APOR年會，相關經費約750萬元；將可促進國際社會交流監察審計與人權發展，為擴展我國監察交流、維護國際聲譽，盼大家支持。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，絕對支持二備金當用則用，若是用於大罷免就極為不合理。國民黨籍財委會召委賴士葆也說支持該案，但也強調這次總預算是唯一一次沒有朝野協商的，就是因為民進黨立法院黨團總召柯建銘在那邊盤古開天，有協商根本不會有這些問題。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，在野黨亂刪預算導致台灣在世界噤聲、被消失，若真有心要跟上民進黨長期主張、廢除監察院，那也應該藉由這種年會了解世界趨勢；這次750萬元只是打頭陣，即便後續動支二備金7900多萬元，可能也只能讓監察院勉為運作到今年年底。

民進黨立委李坤城指出，除監院，還有總統府416萬、行政院6652萬、不當黨產委員會504萬等，也都有提出動支二備金需求，總共1億5541萬，相關程序是否已經付委？副主計長陳慧娟回應，已經付委，等待安排財政、內政、司法法制聯席會議來審。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則關注監院濫用公務車議題，批評監院說五月要立即處理，結果現在會議變成7月才開，而紀律委員會當中是否有本身也濫用公務車的委員？王增華強調，都有迴避的相關規定，目前也沒有委員有情況。

會議協商階段，國民黨立委陳玉珍表示，一定支持該案通過，但應說清楚國家人權委員會主委陳菊能否出席情況，引發眾多綠委不滿，認為不是真心支持，雙方爭吵不斷，最後由民進黨籍聯席會議主席賴惠員到會議桌上安撫協調後，詢問在場立委是否同意動支，報提院會，無人表達明確異議，讓該案順利通過。

監察院代理秘書長王增華（右）。記者李成蔭／攝影
監察院代理秘書長王增華（右）。記者李成蔭／攝影
立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案，朝野立委都樂見監院國際參，雖協商期間一度為監院長陳菊是否出席爭吵不休。記者李成蔭／攝影
立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案，朝野立委都樂見監院國際參，雖協商期間一度為監院長陳菊是否出席爭吵不休。記者李成蔭／攝影

立法院 監察院 民進黨

延伸閱讀

羅明才服務處主任遭羈押 陳玉珍：民進黨在斷反罷手腳

公務員之死遭監院糾正職場霸凌預防缺失 勞動部：已健全申訴管道

在野提案成立「立院修憲委員會」 全案逕付二讀交協商

曾檢舉陳明文父子違利益迴避 徐巧芯：監院「密件」回 認有問題

相關新聞

李大維新書發表 老長官蔡英文讚專業：幫台灣走向世界

總統府前秘書長李大維今發表新書「和光同塵：一位外交官的省思」。李大維自2020年8月3日至2023年1月30日擔任總統府...

李大維新書發表 揭露台美關鍵事件秘辛

外交部前部長、前駐美代表李大維今發表新書《和光同塵：一位外交官的省思》，揭露台美特殊管道對話、川蔡通話，以及擔任駐美代表...

當面火爆交鋒！高架合併雙軌化跳票 傅崐萁怒批陳世凱下台

花蓮至干城站有7處危險平交道，前2任交通部長允諾高架化合併雙軌化計畫工程，今年卻遭退回。立法院交通委員會今天到花蓮視察，...

核三重啟公投辯論8月登場 政院：無直接運轉空間

核三重啟公投8月23日投票，官辦辯論會預計8月7日開始，民眾黨預告要舉辦百場座談會，外界關注反方安排。行政院發言人李慧芝...

【重磅快評】韓國瑜是薪水小偷？台電才是勒緊人民褲帶的元凶

狼又來了？經濟部長郭智輝昨天表示，撥補台電千億若無法獲得立院同意，電價沒有不漲的理由，官員則透露，如果沒有補貼，10月電...

鏡週刊幫「平反」鄭文燦起死回生？綠營解讀未來走向

「鏡週刊」6月24日出刊的封面主題報導為「栽贓3人密室喬開發 鄭文燦案爆檢察官偽造證據」，大意概指前桃園市長鄭文燦在任內進行華亞科技園區土地開發案被起訴，被承辦的桃園地檢署檢察官陳嘉義當成「鐵證」的錄音，並非如檢察官所稱「3人密室」，而且取得方式不正當，涉嫌偽造文書、錄音證據應被排除等，結論是鄭文燦被控收賄500萬元涉貪汙案，恐會因此逆轉。 鏡週刊被部分人暱稱「鏡檢」，因為鏡週刊在重大爭議司法案件，總是能搶先其他媒體從不同管道獲得非一般記者詳做功課就能爬梳出來的特定角度。這次鏡週刊報導鄭文燦「有救」，民進黨內部人士大都這樣解讀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。