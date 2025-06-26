監院辦APOR動支二備金750萬 藍稱當用則用開綠燈放行

立法院財政委員會、司法及法制委員會今排審「監察院辦理APOR國際研討會請同意動支第二預備金750萬元」案，朝野立委都樂見監院國際參，雖協商期間一度為監院長陳菊是否出席爭吵，但最後在會議主席協調下，現場立委對同意動支、報提院會無明確異議，該案順利通過。

監察院近期多次表示預算遭砍，導致相關業務無法推動，尤其國際事務也受影響。財委會、司委會今舉行立法院第3會期第1次聯席會議，審查監院辦「2025年第37屆澳紐及太平洋地區（APOR）監察使年會暨人權國際研討會」動支114年度中央總預算第二預備金750萬元案。

監察院代理秘書長王增華表示，該研討會所屬組織我國是少數以「中華民國監察院」名義參與的國際組織及活動，前年也成功爭取第三度主辦APOR年會，相關經費約750萬元；將可促進國際社會交流監察審計與人權發展，為擴展我國監察交流、維護國際聲譽，盼大家支持。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，絕對支持二備金當用則用，若是用於大罷免就極為不合理。國民黨籍財委會召委賴士葆也說支持該案，但也強調這次總預算是唯一一次沒有朝野協商的，就是因為民進黨立法院黨團總召柯建銘在那邊盤古開天，有協商根本不會有這些問題。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，在野黨亂刪預算導致台灣在世界噤聲、被消失，若真有心要跟上民進黨長期主張、廢除監察院，那也應該藉由這種年會了解世界趨勢；這次750萬元只是打頭陣，即便後續動支二備金7900多萬元，可能也只能讓監察院勉為運作到今年年底。

民進黨立委李坤城指出，除監院，還有總統府416萬、行政院6652萬、不當黨產委員會504萬等，也都有提出動支二備金需求，總共1億5541萬，相關程序是否已經付委？副主計長陳慧娟回應，已經付委，等待安排財政、內政、司法法制聯席會議來審。

民眾黨立法院黨團總召黃國昌則關注監院濫用公務車議題，批評監院說五月要立即處理，結果現在會議變成7月才開，而紀律委員會當中是否有本身也濫用公務車的委員？王增華強調，都有迴避的相關規定，目前也沒有委員有情況。